Почему ФНС интересуется не только доначислениями, зачем ей технологии АУСН и кто будет отвечать за ошибки налоговых алгоритмов. Неочевидные выводы из интервью главы ФНС. Более трёх столетий назад, 26 ноября (по старому стилю) 1718 года, Пётр I издал указ о проведении подушной переписи населения, чтобы государство точнее понимало, с кого собирать налоги. Сегодня для этого существуют банковские транзакции, онлайн-кассы и цифровые платформы. Эту эволюцию налогового администрирования я подробно исследую в своём историческом проекте. Но интервью руководителя ФНС Даниила Егорова, опубликованное РБК 26 ноября 2026 года, заставило меня задуматься о гораздо более серьёзных изменениях. Глава ведомства рассуждает о будущем института индивидуального предпринимательства, автоматическом переходе между налоговыми режимами, налогообложении труда и искусственном интеллекте, который потенциально сможет рассчитывать наши налоги. Попробуем разобраться, что именно стоит за его словами и как это изменит правила игры для бизнеса.

Координаты будущего: как меняется подход ФНС

Егоров обсуждает не очередную точечную реформу ставок, а возможное изменение самой технологии исполнения налоговых обязательств. Если свести его мысли к таблице, вектор развития выглядит так: Традиционная модель администрирования Возможная модель будущего Налогоплательщик рассчитывает налог Информационная система рассчитывает обязательства Инспектор изучает отчётность Система анализирует первичные данные и транзакции Контроль преимущественно прошедших периодов Более оперативное наблюдение за операциями Жёсткие границы специальных режимов Возможные бесшовные переходы между ними Исправление ошибок в декларации Проверка исходных данных и автоматических расчётов Важно: это авторская интерпретация направлений развития на основе интервью, а не утверждённая государственная программа.

1. «А чем индивидуальный предприниматель отличается от человека?»

Это один из самых концептуальных вопросов интервью. Егоров рассуждает о возможности рассчитывать налоговые обязательства гражданина исключительно на основании его ИНН и совокупности получаемых доходов, стирая грань между физическим лицом и субъектом предпринимательской деятельности. Что это значит для бизнеса: Речь не идёт о скорой ликвидации ИП. Речь идёт о смене парадигмы: налоговое администрирование может начать меньше зависеть от формальной регистрации и больше — от фактического характера экономической деятельности. Если эта модель будет реализована, возникнет ряд сложных вопросов: как будет фиксироваться начало деятельности без заявления, как начислять страховые взносы при смешанных доходах, как банки будут разграничивать личные и бизнес-платежи. Пока это институциональный вопрос, а не готовое решение. Но направление мысли очевидно: государству становится тесно в рамках устаревших формальных делений.

2. АУСН и бесшовные переходы

Обсуждая судьбу экспериментальных режимов (АУСН заканчивается в 2027 году, НПД — в 2028-м), Егоров отметил: «Технически такое сделать можно. И именно это мы сейчас будем пытаться сделать». Речь идёт о создании плавного перехода между режимами. Скрытый смысл: ФНС потенциально рассматривает отказ от резких «ступенек» налогообложения. Если исчезнет резкий скачок налоговой нагрузки при превышении лимита (например, когда к УСН добавляется необходимость платить НДС по ставке 22% или переходить на ОСНО с налогом на прибыль 25%), экономическая мотивация дробить бизнес может существенно уменьшиться. Однако важно понимать: весной 2027 года ФНС и Минфин будут только разрабатывать модель. Превышение порога освобождения от НДС сегодня не означает автоматической утраты права на УСН, так как это разные налоговые базы. Ориентироваться на гипотетический «автопереход» в текущем планировании нельзя.

3. Налоговая реконструкция: главное заявление для практиков

Этот фрагмент интервью критически важен для налоговых юристов и бухгалтеров. Егоров подтвердил, что при доказанности фактического приобретения товара расходы по налогу на прибыль могут учитываться даже при выявлении проблем в цепочке поставщиков. Он отдельно указал на необходимость предоставления налогоплательщиком сведений о реальных обстоятельствах операции и раскритиковал практику, когда претензии предъявляются компании исключительно из-за наличия у неё активов для взыскания: «Это фундаментально неверный подход». Как это использовать уже сегодня: Согласно п. 3 ст. 54.1 НК РФ, нарушение контрагентом налогового законодательства не может выступать самостоятельным (достаточным) основанием для отказа в налоговой выгоде. Согласно ст. 252 НК РФ, расходы уменьшают доходы, если они документально подтверждены и экономически оправданы. В налоговых спорах меня особенно интересует граница между подозрением инспекции и юридически доказанным нарушением. Информационная система может за секунды обнаружить десятки подозрительных связей. Но исследование реальных обстоятельств сделки, экономического содержания операции и представленных документов требует совершенно другой работы. Нельзя подменять доказательство вероятностью. Нюанс: налоговая реконструкция для расходов по налогу на прибыль и для вычетов по НДС работает по-разному. Для прибыли достаточно доказать реальность операции и факт несения затрат. Для НДС требования строже: необходимо подтвердить, что налог был фактически уплачен поставщиком в бюджет, либо что налогоплательщик проявил должную осмотрительность.

4. ФНС считает эффективность не только по доначислениям

В интервью прозвучали цифры по крупнейшей схеме «бумажного» НДС, которые многие восприняли однобоко: 43 млрд ₽ — уже поступило в бюджет за прошлые периоды.

70 млрд ₽ — ожидаемые поступления до конца года.

168 млрд ₽ — общая сумма, находящаяся в работе налоговых органов.

207 млрд ₽ — прирост текущих налоговых платежей компаний, попавших в этот периметр. Последняя цифра ключевая. Егоров отметил, что у этих компаний дельта между исчисленным НДС и вычетами выросла (условно, они стали платить 16% разницы вместо прежних 5%). Это показывает: для бюджета имеет значение не только взыскание прошлой задолженности, но и изменение будущего налогового поведения компании. Живое предприятие, которое начало платить налоги честно, выгоднее, чем обанкроченный должник. Именно этим объясняется рост популярности предпроверочного анализа и амнистии за дробление бизнеса (ст. 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Смысл амнистии заключается в прекращении определённых обязательств за прошлые периоды (2022–2024 гг.) при соблюдении строгих условий отказа от схемы, а не в простой «уплате недоимки».

5. Когда человек становится дороже машины: парадокс ИИ

Егоров затронул тему использования искусственного интеллекта для выполнения функций бухгалтера и юриста. Но за этим скрывается глубокая экономическая проблема. Представим две условные компании с одинаковой выручкой: Показатель Традиционная компания Компания с ИИ Выручка 100 млн ₽ 100 млн ₽ Сотрудники 30 10 Расходы на персонал 36 млн ₽ 15 млн ₽ Расходы на технологии ИИ 0 ₽ 5 млн ₽ Совокупные расходы по этим статьям 36 млн ₽ 20 млн ₽ При прочих равных у компании с ИИ радикально меняются структура расходов и фонд оплаты труда. Как следствие, падают поступления НДФЛ и страховых взносов. Но потенциальный прирост прибыли составляет 16 млн ₽. Дополнительный налог на прибыль при ставке 25% даст бюджету 4 млн ₽. Получается, что налоговая база не обязательно исчезает — она может перераспределяться между налогообложением труда и прибылью. Егоров прямо сообщил, что вопрос о специальном налоге на сам искусственный интеллект сейчас на повестке не стоит. Но что будет, если такая трансформация станет массовой, — вызов для всей фискальной архитектуры.

6. Почему самой ФНС необходима автоматизация

За этим стоит прозаическая причина. По данным, приведённым Егоровым, численность сотрудников ФНС сократилась со 167 тыс. человек в 2010 году до 92 тыс. в 2026 году. Автоматизация для ФНС — это один из ключевых способов компенсировать сокращение кадровых ресурсов и повысить производительность. Для налогоплательщика это означает, что взаимодействовать придётся с системой, где типовые операции выполняются алгоритмами, а человеческий фактор сведён к регламентированным процедурам проверки и обжалования.

7. Ответственность инспекторов: кто ответит за ошибку?

Если руководитель ФНС признаёт, что «машина, извините, дура», и допускает возможность искажений при использовании автоматизированных систем, кто несёт ответственность? Егоров считает, что сам факт отмены решения судом не должен автоматически вести к наказанию сотрудника. Но он прямо заявил: если будет доказано, что инспектор действовал недобросовестно, скрыл факты, свидетельствующие в пользу налогоплательщика, или не отработал представленные доказательства, он должен за это отвечать. Для бизнеса это важный ориентир. Согласно ст. 35, 101, 137–139 НК РФ, вы вправе представлять любые документы, а инспекция обязана их проверить. Игнорирование этих доказательств может стать основанием для отмены решения, если такое нарушение привело или могло привести к принятию неправомерного решения (п. 14 ст. 101 НК РФ). Более того, ст. 1069 ГК РФ позволяет требовать возмещения убытков, причинённых незаконными актами госорганов, хотя на практике доказать прямую причинно-следственную связь непросто. Цифровой сигнал от системы должен быть лишь началом исследования, а не его конечным результатом.

Ещё три сигнала из будущего

Помимо глобальных тем, в интервью прозвучали важные детали: Электронные юридические адреса. С 2027 года предполагается их параллельное использование с физическими адресами. Немедленной отмены физических адресов не будет. Автоматические налоговые отсрочки. В перспективе рассматривается возможность предоставления отсрочки под обеспечение дебиторской задолженностью. Это важно для подрядчиков, которые уже начислили НДС, но ещё не получили оплату. Налоговая поддержка в странах БРИКС. С 1 января 2027 года анонсирован запуск механизма взаимодействия налоговых администраций для решения вопросов бизнеса на зарубежных рынках, что упростит жизнь экспортёрам.

Вместо заключения. Налоговый консультант против алгоритма?