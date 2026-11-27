Государственному кредитору больше не нужно запрашивать каждую выписку из ЕГРЮЛ вручную или вести бумажную переписку с приставами.

В недавно опубликованных методических рекомендациях Минфин описал, как ведомствам использовать электронные сервисы для контроля должников и получения ежедневных обновлений регистрационных данных. Документ не создает новых оснований для взыскания, но делает работу госорганов с уже существующими инструментами гораздо эффективнее.

Разберемся, какие риски это создает для бизнеса, сколько теперь стоит промедление и как законно защититься.