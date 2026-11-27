Государственному кредитору больше не нужно запрашивать каждую выписку из ЕГРЮЛ вручную или вести бумажную переписку с приставами.
В недавно опубликованных методических рекомендациях Минфин описал, как ведомствам использовать электронные сервисы для контроля должников и получения ежедневных обновлений регистрационных данных. Документ не создает новых оснований для взыскания, но делает работу госорганов с уже существующими инструментами гораздо эффективнее.
Разберемся, какие риски это создает для бизнеса, сколько теперь стоит промедление и как законно защититься.
Что опубликовал Минфин (и при чем тут налоги)
Речь идет о методических рекомендациях по межведомственному взаимодействию при администрировании доходов и работе с дебиторской задолженностью.
Критически важный нюанс: документ разработан в рамках приказа Минфина от 26.09.2024 № 139н. А этот приказ прямо исключает из сферы своего регулирования:
налоги и сборы;
таможенные платежи (законодательство ЕАЭС);
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
То есть рекомендации касаются исключительно неналоговых долгов: штрафов надзорных органов, возврата необоснованно полученных субсидий, платежей за аренду госимущества и т.д. Не всякий долг перед государственной организацией подпадает под этот порядок.
Как работает цифровой обмен (без магии)
Мифы об «автоматической блокировке счетов через СМЭВ» в документе не нашли подтверждения. Система не творит чудес, она просто ускоряет рутину.
Теперь главные администраторы доходов могут через СМЭВ:
отслеживать действия судебного пристава-исполнителя (выявление имущества, обращение взыскания);
электронно подавать заявления, ходатайства, отводы и жалобы.
Чтобы получить доступ к продуктивному контуру ФССП, ведомство должно пройти интеграционное тестирование. Это техническая процедура, которая позволяет подключить конкретный орган к системе.
Главная находка: ежедневная рассылка изменений ЕГРЮЛ
Минфин описывает четыре способа получения регистрационных сведений, и именно здесь кроется основной риск для бизнеса:
Индивидуальный запрос (открытые сведения о конкретной компании).
Расширенный запрос госоргана (включая отдельные сведения, доступ к которым ограничен законом, для уполномоченных органов).
Ежедневная широковещательная рассылка изменений по открытым сведениям ЕГРЮЛ.
Расширенная ежедневная рассылка (включая изменения по сведениям с ограниченным доступом).
Что это значит на практике: сведения могут предоставляться подключенным участникам посредством ежедневной рассылки. Ведомству больше не нужно каждый раз инициировать отдельный запрос за свежей выпиской. Любые изменения в вашей компании (смена директора, адреса, внесение записи о недостоверности сведений) будут оперативно обновляться в базах госорганов.
Цена несвоевременной уплаты: почему промедление стоит 12%
Пока бизнес рассчитывает, что о старом штрафе «забудут», законодательство дорожает. С 9 января 2026 года (Федеральный закон от 29.12.2025 № 563-ФЗ) размер исполнительского сбора по имущественным требованиям увеличен с 7% до 12%.
Важно: это самостоятельное законодательное изменение, а не следствие ноябрьских рекомендаций Минфина.
Как это бьет по бюджету компании:
Долг 1 000 000 ₽: было 70 000 ₽, стало 120 000 ₽.
Долг 5 000 000 ₽: было 350 000 ₽, стало 600 000 ₽.
Долг 10 000 000 ₽: было 700 000 ₽, стало 1 200 000 ₽.
Кроме того, изменился порядок взыскания: теперь законодательство предусматривает удержание части исполнительского сбора одновременно со взысканием основного долга (ч. 4.1 ст. 112 Закона № 229-ФЗ).
Не забывайте про минимальные размеры сбора:
Физлицо и ИП: от 2 000 ₽ (имущественные), 10 000 ₽ (неимущественные).
Организация: от 20 000 ₽ (имущественные), 100 000 ₽ (неимущественные).
Как уменьшить исполнительский сбор
Это гораздо полезнее, чем просто констатировать факт роста платежей. Согласно ч. 6–8 ст. 112 Закона № 229-ФЗ, должник вправе обратиться в суд с требованием об уменьшении, отсрочке, рассрочке или освобождении от взыскания сбора.
Суд вправе уменьшить сбор не более чем на 25% при наличии веских оснований (например, тяжелое финансовое положение, не зависящее от должника).
Пример экономии:
Основной долг: 5 000 000 ₽
Исполнительский сбор (12%): 600 000 ₽
Возможное уменьшение на 25%: 150 000 ₽
Сбор после уменьшения: 450 000 ₽
Потенциальная экономия: 150 000 ₽
Важный нюанс: после принятия судом соответствующего заявления к рассмотрению взыскание исполнительского сбора приостанавливается до вынесения решения. Это не означает автоматического приостановления взыскания основного долга.
Можно ли взыскать старые долги? (Сроки)
Правило «3 года и срок прерывается при частичной оплате» нельзя распространять на все виды задолженности. Согласно ст. 21 Закона № 229-ФЗ, сроки зависят от типа документа:
Исполнительный лист / судебный приказ: 3 года.
Постановление по делу об административном правонарушении: 2 года.
Акт органа, осуществляющего контрольные функции: 6 месяцев.
Особенно важно: общие правила о перерыве срока предъявления исполнительных документов не распространяются на постановления по делам об административных правонарушениях. Для них действуют специальные правила ст. 31.9 КоАП РФ. Цифровизация не восстанавливает автоматически истекшие сроки взыскания.
Как защищаться бизнесу (реальные инструменты)
Обычной коммерческой организации доступ к межведомственному сервису СМЭВ не предоставляется. Используйте проверенные инструменты:
Госуслуги: получение сведений и направление процессуальных обращений через сервисы ФССП.
Сайт ФССП России: проверка исполнительных производств и подача электронных обращений.
Мой арбитр: подача процессуальных документов в арбитражный суд (например, ходатайства о снижении сбора).
Картотека арбитражных дел: контроль судебных споров.
При направлении электронной жалобы убедитесь, что выбран именно процессуальный способ ее подачи, а не форма для «обращений граждан». И помните: подача жалобы сама по себе не гарантирует приостановления принудительного исполнения основного долга.
Чтобы не попасть в ловушку, держите под рукой базовые сроки (ст. 15, 21, 30, 122 Закона № 229-ФЗ):
Добровольное исполнение после получения постановления: 5 рабочих дней.
Подача жалобы на действия пристава в порядке подчиненности: 10 рабочих дней.
Предъявление исполнительного листа (общее правило): 3 года.
Существуют исключения и специальные правила исчисления, которые зависят от конкретной ситуации.
Государство совершенствует информационные инструменты взыскания, но бизнес сохраняет процессуальные права, включая возможность оспорить действия пристава и при наличии оснований уменьшить исполнительский сбор.
Наши консультации помогут вам выстроить прозрачную и законную систему управления налоговыми рисками, опираясь на актуальные нормы права, а не на слухи.
Евгений Сивков
кандидат экономических наук, налоговый консультант