Кредит по СМС. Можно ли оспорить кредит взятый для мошенников?

Уже многим из нас звонили из «службы безопасности банка» и иных контор, которыми прикрываются мошенники. Сегодня мы рассмотрим одну из подобных историй.

Женщине позвонил мошенник, представившийся сотрудником банка. Во время телефонного разговора женщине приходили СМС, которые она сообщала мошеннику. Таким образом, женщина взяла в банке кредит на 550 000 рублей, а деньги перевелись мошеннику.

Женщина обратилась в суд с иском к банку, чтобы отменить взятие кредита.

1-я инстанция, а вместе с ней апелляция и кассация, встали на сторону банка.

Но Верховный суд решил встать на сторону женщины. При этом суд нашел 2 нарушения со стороны банка.

Кредит был выдан по СМС. Хотя договор потребительского кредита должен был быть заключен письменно. Банк не проявил должную осмотрительность. Когда женщина получила кредит, деньги были переведены мошеннику в течение 5 минут, а это подозрительная операция, которую банк по-хорошему должен был приостановить.

В итоге Верховный суд отправил дело на пересмотр.