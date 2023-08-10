Сертификат доверия. Мошенники или нет?

От действий мошенников не застрахован никто. Даже достаточно крупные компании попадают на некоторые уловки. Сегодня мы рассмотрим одну из них.
Итак, вы спокойно работаете и тут с вами связывается представитель крупной компании (например, Газпрома). Компания по словам представителя хочет заказать у вас товары/услуги на большую сумму, например, на 1 млн рублей.
Вы отправляете коммерческое предложение потенциальному заказчику. Он его принимает и говорит, что все хорошо, но... Важное «но». Компания не может до конца доверять вам, поэтому нужно будет подтвердить надежность своего бизнеса. Сделать это очень просто — надо всего лишь получить сертификат.
Вариантов названий у него может быть масса:
сертификат благонадежности;
сертификат доверия;
сертификат рейтинга;
экономический паспорт и пр.
За сертификат придется заплатить, например, 50 000 рублей.
А с учетом того, что на кону сделка на 1 миллион, то подобная стоимость сертификата далеко не у всех представителей бизнеса вызывает вопросы.
Вам предлагают купить сертификат у якобы независимой сторонней фирмы, но после покупки сертификата представитель Газпрома исчезает, а ваша компания становится обладателем ничего не значащей бумажки.
Поэтому если у компании для заключения сделки просят какой-либо сертификат, то вероятно, что это мошенники.
Отметим, что данной мошеннической схеме более 10 лет и мошенники прибегают к ней до сих пор, поэтому будьте бдительны.
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