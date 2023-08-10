Сертификат доверия. Мошенники или нет?

От действий мошенников не застрахован никто. Даже достаточно крупные компании попадают на некоторые уловки. Сегодня мы рассмотрим одну из них.

От действий мошенников не застрахован никто. Даже достаточно крупные компании попадают на некоторые уловки. Сегодня мы рассмотрим одну из них.

Итак, вы спокойно работаете и тут с вами связывается представитель крупной компании (например, Газпрома). Компания по словам представителя хочет заказать у вас товары/услуги на большую сумму, например, на 1 млн рублей.

Вы отправляете коммерческое предложение потенциальному заказчику. Он его принимает и говорит, что все хорошо, но... Важное «но». Компания не может до конца доверять вам, поэтому нужно будет подтвердить надежность своего бизнеса. Сделать это очень просто — надо всего лишь получить сертификат.

Вариантов названий у него может быть масса:

сертификат благонадежности;

сертификат доверия;

сертификат рейтинга;

экономический паспорт и пр.

За сертификат придется заплатить, например, 50 000 рублей.

А с учетом того, что на кону сделка на 1 миллион, то подобная стоимость сертификата далеко не у всех представителей бизнеса вызывает вопросы.

Вам предлагают купить сертификат у якобы независимой сторонней фирмы, но после покупки сертификата представитель Газпрома исчезает, а ваша компания становится обладателем ничего не значащей бумажки.

Поэтому если у компании для заключения сделки просят какой-либо сертификат, то вероятно, что это мошенники.