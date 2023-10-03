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Самозанятые

Чем может заниматься самозанятый. Что говорит закон

Сейчас многие начинающие предприниматели решают стать самозанятыми. И они задаются вопросами о том, могут ли самозанятые заниматься теми или иными видами деятельности. Давайте разбираться.
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Чем может заниматься самозанятый. Что говорит закон

Что говорит закон

Закон о самозанятости содержит перечень видов деятельности, которыми нельзя заниматься.

Например, среди них:

  • перепродажа товаров;

  • добыча и/или продажа полезных ископаемых;

  • сдача в аренду нежилых помещений (жилые можно);

  • продажа подакцизных товаров (алкоголь, сигареты, бензин и все остальное кроме газировки);

  • адвокатская деятельность;

  • услуги нотариуса и пр.

Если деятельности нет в перечне, то она разрешена.

Что разрешено

Приведем несколько примеров разрешенных работ и услуг, по которым у самозанятых возникали вопросы:

  • Нанесение принта на футболку.

  • Торговля собственноручно приготовленной едой.

  • Предоставление займов.

«Сложные» виды деятельности

Самозанятый может заниматься лицензируемыми видами деятельности, но для этого ему потребуется ИП и юр. адрес, без которых нельзя получить лицензию.

Например, это касается медицины и образования.

Отметим, что в образовательной деятельности лицензия нужна самозанятому, если он выдает сертификаты, дипломы и т. п. Если он просто занимается репетиторством, то лицензия не требуется.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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