Чем может заниматься самозанятый. Что говорит закон

Сейчас многие начинающие предприниматели решают стать самозанятыми. И они задаются вопросами о том, могут ли самозанятые заниматься теми или иными видами деятельности. Давайте разбираться.

Что говорит закон

Закон о самозанятости содержит перечень видов деятельности, которыми нельзя заниматься.

Например, среди них:

перепродажа товаров;

добыча и/или продажа полезных ископаемых;

сдача в аренду нежилых помещений (жилые можно);

продажа подакцизных товаров (алкоголь, сигареты, бензин и все остальное кроме газировки);

адвокатская деятельность;

услуги нотариуса и пр.

Если деятельности нет в перечне, то она разрешена.

Что разрешено

Приведем несколько примеров разрешенных работ и услуг, по которым у самозанятых возникали вопросы:

Нанесение принта на футболку.

Торговля собственноручно приготовленной едой.

Предоставление займов.

«Сложные» виды деятельности

Самозанятый может заниматься лицензируемыми видами деятельности, но для этого ему потребуется ИП и юр. адрес, без которых нельзя получить лицензию.

Например, это касается медицины и образования.