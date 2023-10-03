Чем может заниматься самозанятый. Что говорит закон

Что говорит закон
Закон о самозанятости содержит перечень видов деятельности, которыми нельзя заниматься.
Например, среди них:
перепродажа товаров;
добыча и/или продажа полезных ископаемых;
сдача в аренду нежилых помещений (жилые можно);
продажа подакцизных товаров (алкоголь, сигареты, бензин и все остальное кроме газировки);
адвокатская деятельность;
услуги нотариуса и пр.
Если деятельности нет в перечне, то она разрешена.
Что разрешено
Приведем несколько примеров разрешенных работ и услуг, по которым у самозанятых возникали вопросы:
Нанесение принта на футболку.
Торговля собственноручно приготовленной едой.
Предоставление займов.
«Сложные» виды деятельности
Самозанятый может заниматься лицензируемыми видами деятельности, но для этого ему потребуется ИП и юр. адрес, без которых нельзя получить лицензию.
Например, это касается медицины и образования.
Отметим, что в образовательной деятельности лицензия нужна самозанятому, если он выдает сертификаты, дипломы и т. п. Если он просто занимается репетиторством, то лицензия не требуется.
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