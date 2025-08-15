85 миллиардов за катастрофу в Керченском проливе: достаточно ли этого наказания?

Арбитражный суд Краснодарского края вынес беспрецедентное по масштабу решение, удовлетворив иски Росприроднадзора к владельцам танкеров, затонувших в Керченском проливе в декабре 2024 года.

В результате аварии танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» в акваторию попало значительное количество мазута, что нанесло колоссальный ущерб экосистеме региона. Экологи называют это одной из крупнейших экологических катастроф последних лет.

АС Краснодарского края удовлетворил сразу два иска Росприроднадзора к владельцам танкеров, затонувших в Керченском проливе в декабре 2024 года.

С АО «Волгатранснефть» (владелец «Волгонефти-239») взыскано 35,5 млрд руб. за разлив нефтепродуктов.

С ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама Шиппинг» (владелец и фрахтователь «Волгонефти-212») — солидарно взыскано 49,46 млрд руб.

Общая сумма компенсаций составила почти 85 млрд рублей. Средства будут направлены на возмещение вреда окружающей среде.

Сумма взыскания действительно рекордная для подобных дел, но встает вопрос — смогут ли ответчики реально возместить такой ущерб, и приведет ли это к реальному восстановлению природы? Ведь последствия разлива мазута могут ощущаться десятилетиями, а уникальные экосистемы Керченского пролива так и не вернуться в исходное состояние.

Интересно ваше мнение: 85 миллиардов рублей — это суровое наказание или лишь капля в море по сравнению с масштабом ущерба?



Разбираю судебную практику и не только в своем телеграм канале.