Пишем правильно по ГОСТу

С 18 августа 2025 года вступил в силу новый стандарт ГОСТ Р 7.0.97-2025, который заменит прежний ГОСТ 2016 года. Речь идёт об организационно-распорядительных документах: от приказов и протоколов до договоров, актов и писем.

Если коротко: ГОСТ обновили под цифровую реальность. Теперь акцент сделан не только на бумажные, но и на электронные документы.