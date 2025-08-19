Пишем правильно по ГОСТу

С 18 августа 2025 года вступил в силу новый стандарт ГОСТ Р 7.0.97-2025, который заменит прежний ГОСТ 2016 года. Речь идёт об организационно-распорядительных документах: от приказов и протоколов до договоров, актов и писем.
Если коротко: ГОСТ обновили под цифровую реальность. Теперь акцент сделан не только на бумажные, но и на электронные документы.
Бумага vs. цифра
Документы в электронной форме теперь оформляются по тем же правилам, что и бумажные.
Для них можно использовать электронные шаблоны, где заранее заложены все реквизиты.
Это значит, что привычное «сделаю в Word как получится» скоро не прокатит — электронный документ должен быть идентичен бумажному по структуре.
Шрифты и оформление
ГОСТ больше не диктует конкретный шрифт — каждая организация выбирает сама. УРА!
Рекомендуемый размер: 12, 13 или 14.
Увеличена максимальная длина строки при угловом расположении реквизитов — теперь до 8 см.
Новый реквизит: штрих-код (QR-код)
Теперь в каждом документе может быть QR-код для автоматизации поиска.
По умолчанию — в правом нижнем углу, если места нет — в правом верхнем или любом свободном месте. Это позволит быстрее идентифицировать документ в электронных системах.
Электронная подпись
ГОСТ подробно расписал, как фиксировать отметки об ЭП.
Для усиленной квалифицированной подписи указываются ФИО владельца, номер и срок действия сертификата. Если есть метка доверенного времени — добавляются дата и время подписания.
Для простой ЭП правила оформления определяет сама организация.
Гербы, эмблемы и печати
Запрещено одновременно ставить:
герб РФ и герб субъекта,
герб и эмблему организации.
Но если документ издаётся несколькими организациями — можно размещать все эмблемы и товарные знаки.
Другие изменения
Реквизитов теперь 31 вместо 30.
Вернули формат даты: «08 августа 2025 г.».
Заголовок к тексту стал обязательным, даже если текст маленький.
Заключительная фраза («С уважением, ...») начинается с прописной буквы и заканчивается запятой.
В реквизите «подпись» между инициалами и фамилией теперь ставится пробел (А.А. Иванов, а не А.А.Иванов).
Печать проставляется так, чтобы надписи и изображения были читаемы, но не перекрывали подпись.
Если у вас есть внутренняя инструкция по делопроизводству, то пора бы ее обновить. А затем обучить сотрудников, чтобы документы выглядели одинаково — и на бумаге, и в цифре.
Шаблоны юридических документов и не только можно найти у меня в канале.
