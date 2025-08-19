ЦОК ОК МП 18.08 Мобильная
Артем Шпаков
Ведение документооборота

Пишем правильно по ГОСТу

ГОСТ обновили под цифровую реальность. Теперь акцент сделан не только на бумажные, но и на электронные документы.

С 18 августа 2025 года вступил в силу новый стандарт ГОСТ Р 7.0.97-2025, который заменит прежний ГОСТ 2016 года. Речь идёт об организационно-распорядительных документах: от приказов и протоколов до договоров, актов и писем.

Бумага vs. цифра

Документы в электронной форме теперь оформляются по тем же правилам, что и бумажные.

Для них можно использовать электронные шаблоны, где заранее заложены все реквизиты.

Это значит, что привычное «сделаю в Word как получится» скоро не прокатит — электронный документ должен быть идентичен бумажному по структуре.

Шрифты и оформление

ГОСТ больше не диктует конкретный шрифт — каждая организация выбирает сама. УРА!

Рекомендуемый размер: 12, 13 или 14.

Увеличена максимальная длина строки при угловом расположении реквизитов — теперь до 8 см.

Новый реквизит: штрих-код (QR-код)

Теперь в каждом документе может быть QR-код для автоматизации поиска.

По умолчанию — в правом нижнем углу, если места нет — в правом верхнем или любом свободном месте. Это позволит быстрее идентифицировать документ в электронных системах.

Электронная подпись

ГОСТ подробно расписал, как фиксировать отметки об ЭП.

Для усиленной квалифицированной подписи указываются ФИО владельца, номер и срок действия сертификата. Если есть метка доверенного времени — добавляются дата и время подписания.

Для простой ЭП правила оформления определяет сама организация.

Гербы, эмблемы и печати

Запрещено одновременно ставить:

  • герб РФ и герб субъекта,

  • герб и эмблему организации.

Но если документ издаётся несколькими организациями — можно размещать все эмблемы и товарные знаки.

Другие изменения

  • Реквизитов теперь 31 вместо 30.

  • Вернули формат даты: «08 августа 2025 г.».

  • Заголовок к тексту стал обязательным, даже если текст маленький.

  • Заключительная фраза («С уважением, ...») начинается с прописной буквы и заканчивается запятой.

  • В реквизите «подпись» между инициалами и фамилией теперь ставится пробел (А.А. Иванов, а не А.А.Иванов).

  • Печать проставляется так, чтобы надписи и изображения были читаемы, но не перекрывали подпись.

Если у вас есть внутренняя инструкция по делопроизводству, то пора бы ее обновить. А затем обучить сотрудников, чтобы документы выглядели одинаково — и на бумаге, и в цифре.

