ГПХ договоры: не так страшна налоговая, как сами исполнители

Сейчас много публикаций о том, как работать с самозанятыми, чтобы избежать претензий налоговой и переквалификации отношений в трудовые. Но многие забывают о том, что и сами работники могут обратиться с требованиями о признании отношений из договора ГПХ трудовыми. Сейчас расскажу, как трудовое право в умелых руках может ударить больнее налоговой.

Как я уже упомянула, в трудовом законодательстве есть такая опция как признание отношений из гражданско-правового договора трудовыми.

При этом Трудовой кодекс гласит, что неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями, толкуются в пользу наличия трудовых отношений.

Как несложно догадаться, порог неустранимости сомнений чрезвычайно низкий.

И тут открывается море возможностей.

По роду занятий я регулярно мониторю судебную практику нашего кассационного округа по трудовым спорам и вот мне попадается уже второе дело по похожему сценарию. А заключается он в том, что исполнитель по ГПХ договору спустя год после прекращения отношений обращается в суд с иском о признании отношений трудовыми, взыскании зарплаты за период в лучшем случае до даты обращения в суд — ведь работник был незаконно лишен возможности трудиться. При этом, срок для обращения в суд для оспаривания увольнения — три месяца, взыскания заработной платы — год. И вот на грани этого годичного срока и подается исковое. Суды не видят в этом проблемы.

Два примера

Первый. С июня 2017 г. истица выполняла функции бухгалтера в обществе. Ни трудовой, ни гражданско-трудовой договор подписаны не были. Денежные средства истица получала с карты директора. В конце 2019 г. общество стало препятствовать исполнению ею трудовых обязанностей, а с января 2020 г. какое-либо общение между сторонами прекратилось. В январе 2021 г. истица обратилась в суд с требованиями: установить наличие трудовых отношений между сторонами, признать ее отстранение от работы незаконным, взыскать задолженность по зарплате за 2019 г., взыскать зарплату за период отстранения от работы, взыскать компенсацию морального вреда. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, но апелляция решение суда отменила и в основной массе иск удовлетворила несмотря на то, что, в том числе, выплаты с карты директора не носили регулярный характер и не были фиксированными (один из основных критериев, когда решается вопрос, являются ли отношения трудовыми или гражданско-правовыми). Кассация позицию апелляции поддержала. Сейчас в суде первой инстанции новый иск от этой же истицы о взыскании невыплаченной зарплаты. Он подан 12 января 2023 г. и до сих пор не рассмотрен, заседания откладываются.

Второй пример. Истец утверждает, что его пригласили на работу финансовым директором с окладом 600 000 рублей. Несмотря на его просьбы, трудовой договор с ним не подписали, а спустя месяц прислали ГПХ договор с меньшим вознаграждением. Работу он начал 26 мая 2020 г., в период до 30 июля 2020 г. прекратил в связи с невыплатой «зарплаты». Потом на год исчез и 30 июля 2021 г. обратился в суд с иском об установлении факта трудовых отношений с внесением записи в трудовую книжку о принятии на работу с 26.05.2020 и увольнении по собственному желанию 30.07.2021, взыскании заработной платы в размере 5 600 000 рублей, процентов за несвоевременную выплату заработной платы, начиная с момента просрочки по день фактического погашения задолженности; компенсации морального вреда в размере 15 000 рублей. Суды первой и апелляционной инстанции в удовлетворении иска отказали, но кассационная инстанция на днях уже во второй раз возвратила дело на новое рассмотрение. Итого, дело рассматривается два года, а истец может отказаться от части исковых требований – увольнения по собственному желанию и тогда, в случае признания отношений трудовыми, сможет еще довзыскать зарплату и проценты до текущей даты.

И очень похоже, что трудовые отношения будут установлены:

Не буду подробно анализировать доказательства по обоим делам, отмечу лишь, что наличие трудовых отношений там не очевидно. Но суть не в этом, возможно, «заказчики» и не без греха, тут суть именно в годичном тайм-ауте, «лишении возможности трудиться», а потом долгих процессах.

На днях от знакомых узнала об очередном случае: выкатили претензии бухгалтеру на аутсорсе за плохую работу, она в ответ подала исковое об установлении трудовых отношений. Аналогичные возможности есть, кстати, и в семейном бизнесе, где кто-то из супругов трудится бесплатно, а потом супруги ссорятся.

Советы будут такие:

все советы по работе с самозанятыми, чтобы избежать претензий налоговой, тут тоже применимы,

оформлять и возникновение, и, главное, окончание отношений письменно,

если были претензии по качеству — предъявлять, в формулировках как к независимому подрядчику, если не было — работу оплачивать,

не оформлять пропуск, во всех переписках с третьими лицами указывать как на контрагента, не оформлять корпоративный электронный адрес, в корпоративные чаты без «внешнего» статуса, в целом никак не включать исполнителя в корпоративную жизнь, даже если это очень удобно для работы,

поддерживать переписку как с независимым подрядчиком,

если это бухгалтер — следить, чтобы он не подавал сведения о себе в Социальный фонд как о работнике,

как только в переписке возникла тема оформления трудовых отношений – бежать к юристу.

Надеюсь, я вас уберегла от бед.

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