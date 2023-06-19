Продажа транспорта при ОСН+ПСН. Какие налоги должен уплатить ИП с продажи грузовика?

ИП находится на ОСН и имеет патент на осуществление грузоперевозок, в рамках которого использует свой грузовик более 6 лет. В 2023 году продает свой грузовой автомобиль, указанный в патенте. Какие налоги должен уплатить ИП с данной продажи?

ПСН применяется только для определенных видов деятельности. ПСН — не применяется самостоятельно в единственном виде.

ПСН применяется всегда параллельно с основной системой налогообложения, например: ПСН + УСН или ПСН+ОСН.

Согласно п. 2 ст. 346.43 НК ПСН применяется в отношении отдельных видов деятельности. В данном случае патент применяется в отношении доходов от осуществления грузоперевозок.

Деятельность по реализации транспортного средства, используемого в предпринимательской деятельности, к такому патенту не относится (письмо Минфина от 26.12.2022 № 03-04-05/127841).

Доход от продажи грузовика, используемого в предпринимательской деятельности, облагаются налогами согласно ОСН ИП.

НДФЛ

Доход от продажи грузовика облагается НДФЛ в соответствии с гл. 23 НК.

Согласно п. 17.1 ст. 217 НК:

Если транспортное средство принадлежит ИП более 3 лет, то доход от его продажи не облагается НДФЛ;

Если транспортное средство принадлежит ИП менее 3 лет, то доход от его продажи облагается НДФЛ.

Для целей НДФЛ доход от продажи учитывается на дату поступления оплаты от покупателя (пп.1 п.1 ст. 223 НК).

НДС

ИП на ПСН не является плательщиком НДС в отношении отдельного вида деятельности, на который выдан патент (п.11 ст. 346.43 НК).

В отношении деятельности, не подпадающей под ПСН, ИП на ОСН является плательщиком НДС, поэтому должен исчислять и уплачивать НДС в общем порядке.

Предприниматель не платит НДС, если:

применяет освобождение от НДС;

осуществляет операции, не облагаемые налогом.

Реализация транспорта облагается НДС в общем порядке. Если ИП не применяет освобождение от НДС, то он обязан с дохода от продажи грузовика исчислить и уплатить НДС (п.1 ст. 143, п.1 ст.146 НК).

В нашем примере ИП при продаже грузовика освобождается от уплаты НДФЛ, но должен уплатить НДС с данного дохода, если не воспользовался правом на освобождение по ст. 145 НК.

Напомню: согласно ст.145 НК ИП может получить освобождение от НДС при условии, что сумма его выручки за 3 предшествующих календарных месяца не превышает 2 млн. руб.

Для этого не позднее 20 числа месяца, с которого применяется освобождение, необходимо подать в налоговую соответствующее уведомление.

Освобождение действует в течение 12 месяцев при выполнении всех условий.

Оставьте "+" в комментариях, если данный пост был полезен для вас!

Спасибо за обратную связь! Это мотивирует!