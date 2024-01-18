Самозанятые в фитнес-центре. Это работники или исполнители по ГПД?

📌СУТЬ ДЕЛА:
Фитнес-центр заключал с самозанятыми договоры на оказание услуг инструкторов, фитнес-тренера, управляющего отдела продаж, техника.
При камеральной проверке РСВ налоговики переквалифицировали гражданско-правовые отношения в трудовые. Они доначислили взносы, пени и оштрафовали организацию.
⚖️РЕШЕНИЕ СУДА:
Суд поддержал инспекцию, указав, что договоры содержали признаки трудовых:
закрепление трудовой функции;
необходимость выполнять определенную работу, а не разовое задание;
нет конкретного объема работ;
фиксированные ставки оплаты;
обязанность подчиняться внутреннему трудовому распорядку;
систематическое оказание услуг;
контроль выполнения работ заказчиком;
запрет на заключение договоров с клиентами заказчика, лицами с ними связанными и т.п. без его письменного согласия;
использование материалов, инструментов и оборудования заказчика на его территории;
составление заказчиком акта приема-передачи услуг.
Также в суден были установлены следующие обстоятельства:
☑️ самозанятые не несли расходов на аренду помещения и оборудования;
☑️ оплату получали регулярно;
☑️ услуги, которые они оказывали, были основными для организации.
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
Начать дискуссию