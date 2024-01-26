Должен ли ИП на УСН представлять декларацию по НДС? Резберемся!

ИП на УСН не признается плательщиком НДС. За исключением некоторых случаев, в том числе, когда ИП является налоговым агентом по НДС (п. 3 ст. 346.11 НК).



При при аренде государственной или муниципальной земли ИП на УСН признается налоговым агентом по НДС (п. 3 ст. 161 НК).



Однако, НДС на арендную плату земли не начисляется, так как данная операция не подлежит налогообложению, освобождена от налогообложения (Письмо Минфина России от 04.03.2016 № 03-07-07/12728).



Согласно Порядку заполнения декларации по НДС, при наличии таких операций в декларации по НДС необходимо заполнять разд.7. В данном случае этот раздел заполняется налоговым агентом (п. 44 Порядка).

Указанные операции в разд. 7 отражаются следующим образом:

в графе 1 — код операции 1010251;

графе 2 — сумму арендной платы за квартал;

графах 3 и 4 — прочерки.



⚠️В этой связи ИП на УСН обязан как налоговый агент представлять декларацию по НДС с заполненным разд. 7.

Делать это он должен в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5 ст. 174 НК; Письмо ФНС России от 05.10.2021 № КВ-4-3/14105@).

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина.