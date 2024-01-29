Выплата зарплаты иностранцу наличными — это не длящееся нарушение. К такому выводу пришли суды

Если лицо совершает 2 и более нарушения, то административное наказание грозит за каждое нарушение (ч. 1 ст. 4.4 КоАП).

Но если при проведении одного контрольного мероприятия выявлены 2 и более правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же нормой, то назначается административное наказание как за одно правонарушение (ч. 5 ст. 4.4 КоАП).



Речь пойдет о постановлении 4КСОЮ от 02.11.2023 № 16-4408/2023.



📌СУТЬ ДЕЛА:



ИФНС провела одну проверку и вынесла 17 постановлений о привлечении к ответственности по 17 выплатам иностранцам зарплаты из кассы.

По утверждению организации, это одно длящееся нарушение, выявленное в рамках одной проверки, поэтому ИФНС не могла квалифицировать каждый эпизод как отдельное нарушение.



⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:



Нижестоящие суды согласились, что это одно нарушение, поэтому указанное дело должно быть рассмотрено в совокупности с остальными 17, но указали, что это нарушение является длящимся, поэтому срок привлечения к ответственности не истек.



Четвертый КСОЮ указал, что правонарушение в виде выплаты зарплаты иностранному гражданину наличными не является длящимся. При этом срок давности в 2 года должен считаться с каждой фактической даты выдачи наличных денег. Таким образом, фактически суд признал каждый факт выплаты отдельным нарушением.

Аналогичную точку зрения высказывал Верховный Суд РФ в постановлении от 13.01.2023 № 127-АД22-19-К4.

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина.