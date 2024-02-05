Расходы на услуги взаимозависимого лица. Судебная практика

Вопрос об обоснованности стоимости услуг между взаимозависимыми лицами решал Арбитражный суд Центрального округа в Постановлении от 07.12.2023 по делу № А14-3254/2021.

⚖️СУТЬ ДЕЛА:

Организация ликвидировала подразделение, которое обслуживало ПО. Работы передали ИП по абонентским договорам.

Инспекция посчитала, что затраты по услугам включили в расходы необоснованно, и доначислила налог на прибыль.



📜РЕШЕНИЯ СУДОВ:

Суды с контролерами согласились, указав, что общество заключило договор с целью сэкономить на налоге на прибыль: включало в расходы оплату по завышенной цене услуг взаимозависимого лица на спецрежиме.



Судьи учли такие факты:

организация и ИП — взаимозависимые лица. Предприниматель состояла в браке с племянником учредителя и финансового директора организации. Ранее ИП и ее супруг были работниками общества;

как ИП физлицо зарегистрировано после того, как организация решила перевести работы по обслуживанию на подряд;

у ИП нет навыков по техобслуживанию и нужного образования;

она не участвовала в деятельности ИП, не подбирала персонал. Это делал руководитель организации;

ПО, техсредства, расходные материалы, комплектующие, запчасти покупало само общество;

IP-адреса ИП и общества совпадали;

БУ и НУ ИП вел бывший сотрудник организации;

часть сотрудников ИП до реорганизации работали в организации;

деньги от ООО предприниматель переводила на личные счета и снимала. При этом у нее не было расходов на хоздеятельность;

наемные работники на допросах показали, что услуги по техобслуживанию проводили удаленно с личных компьютеров;

экспертиза при проверке установила, что абонентская плата в 10 раз отличалась от рыночной цены.

Стоит отметить, что арбитры учли реальный размер затрат общества: включили в расходы зарплату работников ИП, взносы и банковскую комиссию за перевод зарплаты.

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина.