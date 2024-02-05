Расходы на услуги взаимозависимого лица. Судебная практика

⚖️СУТЬ ДЕЛА:
Организация ликвидировала подразделение, которое обслуживало ПО. Работы передали ИП по абонентским договорам.
Инспекция посчитала, что затраты по услугам включили в расходы необоснованно, и доначислила налог на прибыль.
📜РЕШЕНИЯ СУДОВ:
Суды с контролерами согласились, указав, что общество заключило договор с целью сэкономить на налоге на прибыль: включало в расходы оплату по завышенной цене услуг взаимозависимого лица на спецрежиме.
Судьи учли такие факты:
организация и ИП — взаимозависимые лица. Предприниматель состояла в браке с племянником учредителя и финансового директора организации. Ранее ИП и ее супруг были работниками общества;
как ИП физлицо зарегистрировано после того, как организация решила перевести работы по обслуживанию на подряд;
у ИП нет навыков по техобслуживанию и нужного образования;
она не участвовала в деятельности ИП, не подбирала персонал. Это делал руководитель организации;
ПО, техсредства, расходные материалы, комплектующие, запчасти покупало само общество;
IP-адреса ИП и общества совпадали;
БУ и НУ ИП вел бывший сотрудник организации;
часть сотрудников ИП до реорганизации работали в организации;
деньги от ООО предприниматель переводила на личные счета и снимала. При этом у нее не было расходов на хоздеятельность;
наемные работники на допросах показали, что услуги по техобслуживанию проводили удаленно с личных компьютеров;
экспертиза при проверке установила, что абонентская плата в 10 раз отличалась от рыночной цены.
Стоит отметить, что арбитры учли реальный размер затрат общества: включили в расходы зарплату работников ИП, взносы и банковскую комиссию за перевод зарплаты.
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина.
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