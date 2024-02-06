НДС при экспорте. ФНС рекомендовала экспортерам формы реестров

Письмо ФНС России от 18.01.2024 № ЕА-4-15/440@.
Чтобы налогоплательщики могли комфортно перейти на новые правила и у них было время для доработки своих информсистем, ФНС направила рекомендуемые формы и форматы реестров. Письмо содержит порядок заполнения и подачи реестров в инспекцию в электронной форме, а также XSD-схемы.
Налогоплательщики могут подтвердить обоснованность применения ставки 0% по НДС в электронном виде вместе с декларацией за I квартал 2024 года.
Новые формы реестров появятся в сервисе «Офис экспортеров» в марте 2024 года.
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
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