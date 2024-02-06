НДС при экспорте. ФНС рекомендовала экспортерам формы реестров

Как вести КУДиР с 2024 года: новые правила заполнения книги учета доходов и расходов на УСН

Книгу учета доходов и расходов должны вести все организации и ИП на УСН. Порядок ее заполнения зависит от объекта налогообложения, который применяет бизнес. Новая книга учета доходов и расходов по УСН действует с 2024 года. Расскажем, что изменилось и как правильно ее заполнять. Что будет, если не вести КУДиР.