Когда можно предоставлять только одно уведомление по НДФЛ. Что говорит закон

С 2024 года налоговые агенты (организации и индивидуальные предприниматели) должны будут платить НДФЛ и представлять уведомления о рассчитанных суммах НДФЛ дважды в месяц.

С 2024 года налоговые агенты по НДФЛ должны предоставлять Уведомления по этому налогу «дважды» (п. 9 ст. 58 НК):

не позднее 25-го числа — по доходам, выплаченным с 1-го по 22-е числа включительно;

не позднее 3-го числа следующего месяца — по доходам, выплаченным с 23-го числа по последнее число месяца включительно.



Первым расчетным периодом в году является период с 1 по 22 января, последним — с 23 по 31 декабря.

❗❗️Нулевые уведомления об исчисленных налогах не предоставляются. Поэтому в случае, если у работодателя нет выплат физлицам в период с 23-го числа по последнее число месяца, то представлять Уведомления по НДФЛ за этот период не нужно.

Например:

Если у вас ЗП выплачивается 5-го числа, а аванс - 20-го числа, то вы должны предоставить только одно Уведомление по НДФЛ не позднее 25-го числа соответствующего месяца по доходам, выплаченным с 1-го по 22-е числа (ЗП + аванс).



📌Обратите внимание:



НДФЛ исчисленный и НДФЛ удержанный — это разные понятия.



Исчисленный НДФЛ — это сумма НДФЛ, которую необходимо удержать из доходов работника и впоследствии перечислить в бюджет.

Удержанный НДФЛ — это сумма, которую агент оставляет у себя для дальнейшего перечисления в бюджет.



В НК РФ установлены разные сроки исчисления и удержания НДФЛ для различных видов доходов в зависимости от даты и формы получения этого дохода.



С 2023 г. прекратил действовать п.2 ст. 223 НК о том, что датой фактического получения ЗП признается последний день месяца. Теперь в общем случае датой фактического получения является дата выплаты или перечисления дохода. А значит, днем исчисления и удержания НДФЛ является день фактической выплаты сотруднику. И не важно, когда и за какой период начислена ЗП.

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина.