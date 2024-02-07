Когда можно предоставлять только одно уведомление по НДФЛ. Что говорит закон

С 2024 года налоговые агенты по НДФЛ должны предоставлять Уведомления по этому налогу «дважды» (п. 9 ст. 58 НК):
не позднее 25-го числа — по доходам, выплаченным с 1-го по 22-е числа включительно;
не позднее 3-го числа следующего месяца — по доходам, выплаченным с 23-го числа по последнее число месяца включительно.
Первым расчетным периодом в году является период с 1 по 22 января, последним — с 23 по 31 декабря.
❗❗️Нулевые уведомления об исчисленных налогах не предоставляются. Поэтому в случае, если у работодателя нет выплат физлицам в период с 23-го числа по последнее число месяца, то представлять Уведомления по НДФЛ за этот период не нужно.
Например:
Если у вас ЗП выплачивается 5-го числа, а аванс - 20-го числа, то вы должны предоставить только одно Уведомление по НДФЛ не позднее 25-го числа соответствующего месяца по доходам, выплаченным с 1-го по 22-е числа (ЗП + аванс).
📌Обратите внимание:
НДФЛ исчисленный и НДФЛ удержанный — это разные понятия.
Исчисленный НДФЛ — это сумма НДФЛ, которую необходимо удержать из доходов работника и впоследствии перечислить в бюджет.
Удержанный НДФЛ — это сумма, которую агент оставляет у себя для дальнейшего перечисления в бюджет.
В НК РФ установлены разные сроки исчисления и удержания НДФЛ для различных видов доходов в зависимости от даты и формы получения этого дохода.
С 2023 г. прекратил действовать п.2 ст. 223 НК о том, что датой фактического получения ЗП признается последний день месяца. Теперь в общем случае датой фактического получения является дата выплаты или перечисления дохода. А значит, днем исчисления и удержания НДФЛ является день фактической выплаты сотруднику. И не важно, когда и за какой период начислена ЗП.
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина.
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