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Ольга Неволина
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Неточность в требовании ИФНС. Что говорит суд?

Влечет ли неточность в требовании ИФНС отмену штрафа за непредставление документов ?
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На этот вопрос ответил АС Центрального округа в Постановлении от 05.12.2023 по делу № А48-5356/2022.

📌СУТЬ ДЕЛА

В рамках ВНП налоговики запросили у налогоплательщика документы в отношении конкретного транспортного средства. Однако, в требовании указали некорректный гос.номер транспорта.

В требовании был указан гос.номер Х329ВМ. Транспортное средство с таким гос.номером не находилось в собственности либо ином пользовании предпринимателя. В спорный период предпринимательская деятельность осуществлялась на транспортном средстве с номером Х329ВВ, в отношении которого инспекцией какие-либо документы не запрашивались.

Налогоплательщик не представил документы. За непредставление документов налоговик оштрафовали ИП.

⚖️РЕШЕНИЕ СУДА

Суд поддержал налогоплательщика, указав следующее:

Для наказания надо, чтобы затребованные документы были в наличии и не были представдены в срок. В данном случае запрошенных документов (на транспорт с гос.номером Х329ВМ) не было.

Неточность в указании номера транспорта не позволила:

  • налогоплательщику точно и недвусмысленно установить, об истребовании каких документов идет речь;

  • инспекции обосновать, за неподачу каких документов они наказали проверяемое лицо.

❗❗️Хочу напомнить, что у меня действует бесплатная «Служба помощи» при работе с требованиями ИФНС!

Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина

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