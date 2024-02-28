Неточность в требовании ИФНС. Что говорит суд?

На этот вопрос ответил АС Центрального округа в Постановлении от 05.12.2023 по делу № А48-5356/2022.



📌СУТЬ ДЕЛА



В рамках ВНП налоговики запросили у налогоплательщика документы в отношении конкретного транспортного средства. Однако, в требовании указали некорректный гос.номер транспорта.

В требовании был указан гос.номер Х329ВМ. Транспортное средство с таким гос.номером не находилось в собственности либо ином пользовании предпринимателя. В спорный период предпринимательская деятельность осуществлялась на транспортном средстве с номером Х329ВВ, в отношении которого инспекцией какие-либо документы не запрашивались.

Налогоплательщик не представил документы. За непредставление документов налоговик оштрафовали ИП.



⚖️РЕШЕНИЕ СУДА



Суд поддержал налогоплательщика, указав следующее:



Для наказания надо, чтобы затребованные документы были в наличии и не были представдены в срок. В данном случае запрошенных документов (на транспорт с гос.номером Х329ВМ) не было.



Неточность в указании номера транспорта не позволила:

налогоплательщику точно и недвусмысленно установить, об истребовании каких документов идет речь;

инспекции обосновать, за неподачу каких документов они наказали проверяемое лицо.

❗❗️Хочу напомнить, что у меня действует бесплатная «Служба помощи» при работе с требованиями ИФНС!

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина