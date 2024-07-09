Как считать НДФЛ с дивидендов?

⚠️Выделю два важных правил:
Налоговая база по дивидендам считается отдельно от других доходов (пп. 2-9 п. 2.1 ст. 210 НК РФ).
Ставка 13% применяется к дивидендам в пределах 5 млн руб.
С суммы дивидендов свыше 5 млн руб. — 15% (п. 1 ст. 224 НК РФ).
ПРИМЕР:
Зарплатные доходы участника за 2024 год — 4 500 000 руб.;
Дивиденды участника за 2024 год — 4 500 000 руб.
НДФЛ считаем по ставке 13% и с дивидендов, и с зарплаты.
Однако, по итогам года ИФНС сложит все доходы участника и доначислит со сверхлимитной суммы (4 000 000 руб.) налог по ставке 15%.
Но платить этот НДФЛ будет уже сам участник по уведомлению из ИФНС - не позднее 1 декабря 2025 года (п. 6 ст. 228 НК РФ).
Пока так!
Но помним о Налоговой реформе, которая многое поменяет с 2025 г.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
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