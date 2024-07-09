Как считать НДФЛ с дивидендов?

Даны разъяснения в письмах ФНС России от 24.05.2024 № БС-4-11/5871 и Минфина России от 22.05.2024 № 03-04-07/47084.

⚠️Выделю два важных правил:

Налоговая база по дивидендам считается отдельно от других доходов (пп. 2-9 п. 2.1 ст. 210 НК РФ). Ставка 13% применяется к дивидендам в пределах 5 млн руб.

С суммы дивидендов свыше 5 млн руб. — 15% (п. 1 ст. 224 НК РФ).

ПРИМЕР:

Зарплатные доходы участника за 2024 год — 4 500 000 руб.;

Дивиденды участника за 2024 год — 4 500 000 руб.

НДФЛ считаем по ставке 13% и с дивидендов, и с зарплаты.

Однако, по итогам года ИФНС сложит все доходы участника и доначислит со сверхлимитной суммы (4 000 000 руб.) налог по ставке 15%.



Но платить этот НДФЛ будет уже сам участник по уведомлению из ИФНС - не позднее 1 декабря 2025 года (п. 6 ст. 228 НК РФ).



Пока так!

Но помним о Налоговой реформе, которая многое поменяет с 2025 г.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

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