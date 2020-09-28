5% или 7% НДС

С 2025 г. все «упрощенцы» становятся плательщиками НДС. При этом «упрощенцев» с доходом до 60 млн руб. за 2024 год, а также вновь созданных компаний и ИП ⚡️ освободят от НДС автоматически. А остальные имеют право выбрать ставку: пониженную (5%/7%) или общие (20%/10%/0%).

1. Ставка 5% при УСН в 2025 году применяется при реализации, если:

✓сумма ваших доходов за 2024 г. составила больше 60 млн руб. , но не превысила 250 млн руб. Правило действует независимо от того, какой налоговый режим применялся в 2024 году;

✓вы применяли освобождение от НДС с начала 2025 г., но утратили право на него, потому что сумма ваших доходов превысила 60 млн руб.

❌Если вы применяете 5%, но сумма ваших доходов с начала года превысила 250 млн руб., вы утрачиваете право на эту ставку начиная ❗️с 1 числа месяца, следующего за месяцем превышения.

При утрате права на ставку НДС 5%, можно применять ставку 7%.

2. Ставка 7% при УСН в 2025 г. применяется при реализации, если:

✓сумма ваших доходов за 2024 г. составила больше 60 млн руб., но не превысила 450 млн руб. Правило действует независимо от того, какой налоговый режим применялся в предыдущем году;

✓вы применяли освобождение от НДС или пониженную ставку 5% в 2025 г., но утратили право на них, так как сумма ваших доходов с начала года превысила соответствующий лимит.

❌Если применяете ставку 7% и сумма ваших доходов с начала года превысила в совокупности 450 млн руб., вы утрачиваете право на применение этой ставки начиная ❗️с 1 числа месяца, в котором произошло превышение.

3. «Входной» и «ввозной» НДС.

При применении НДС 5% или 7% «входной» и «ввозной» НДС к вычету принимать нельзя. Он включается в стоимость приобретенных товаров (работ, услуг) для целей УСН «Доходы-Расходы».

⚠️Если вы переходите с ОСН на УСН и начинаете применять ставки 5% и 7%, нужно восстановить НДС, ранее принятый к вычету.

⏱Если лимит доходов не превышен, выбранные ставки НДС 5% или 7% нужно применять непрерывно в течение 3 лет. Поэтому очень важно при выборе ставки все заранее продумать и провести расчеты с прогнозом на 3 года вперед.

Не забывайте ставить реакции 👍. От вашей активности зависит моя мотивация. А нам еще со многим предстоит разобраться.

Телеграм: Ольга Неволина, налоговый юрист для бухгалтера, член Ассоциации налоговых консультантов, член ИПБ России, кандидат Экономических Наук