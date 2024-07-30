Скоро отменят свидетельства ИНН

Принят в 3 чтении закон (Законопроект № 577665-8).
Постановку на учет в инспекции организации и физлица смогут подтвердить:
✓- выпиской из ЕГРН;
✓- выпиской из ЕГРЮЛ;
✓- выпиской из госреестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц;
✓- выпиской из ЕГРИП.
Выписку из ЕГРН можно получить на Госуслугах с помощью УКЭП, сайте ФНС с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи, лично в инспекции или в МФЦ.
В пояснительной записке указано, что для физлиц без статуса ИП вместо ИНН или персональных данных нужно будет указывать свой номер записи единого федерального информационного регистра, который содержит сведения о населении РФ.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
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Комментарии1
Подскажите, пожалуйста, а где узнавать свой номер записи единого федерального информационного регистра?