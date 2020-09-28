Уклонение от уплаты налогов за счет занижения стоимости аренды

📜СУТЬ ДЕЛА:



ИП занимался сдачей в аренду коммерческой недвижимости.

Из-за высокой стоимости активов (более 1,3 млрд руб.) ИП не мог применять УСН. Чтобы сэкономить на налогах, ИП заключил договоры с 4 арендаторами на УСН по ценам значительно ниже рыночных. А те сдавали недвижимость в субаренду в десятки раз дороже.



Прибыль от субаренды арендаторы возвращали предпринимателю.

Но не напрямую, а через беспроцентные займы в организацию, в которой предприниматель был единственным учредителем. Данные денежные средства использовались для финансирования строительства нового объекта.



В рамках ВНП налоговики провели экспертизу по оценке стоимости аренды. Экспертиза подтвердила, что недвижимость сдается в аренду по цене ниже рыночной, а в субаренду — выше рыночной. Инспекторы установили признаки взаимозависимости между ИП и арендаторами: учредители и руководители 3 компаний-арендаторов были родственниками, арендатор-ИП был сыном предпринимателя.

В результате проверки предпринимателю доначислили страховые взносы, НДФЛ, НДС, пени и штраф.





⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:



Суды согласились, что ИП намеренно применял заниженные цены и получала незаконную налоговую экономию.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина