Уклонение от уплаты налогов за счет занижения стоимости аренды

📜СУТЬ ДЕЛА:
ИП занимался сдачей в аренду коммерческой недвижимости.
Из-за высокой стоимости активов (более 1,3 млрд руб.) ИП не мог применять УСН. Чтобы сэкономить на налогах, ИП заключил договоры с 4 арендаторами на УСН по ценам значительно ниже рыночных. А те сдавали недвижимость в субаренду в десятки раз дороже.
Прибыль от субаренды арендаторы возвращали предпринимателю.
Но не напрямую, а через беспроцентные займы в организацию, в которой предприниматель был единственным учредителем. Данные денежные средства использовались для финансирования строительства нового объекта.
В рамках ВНП налоговики провели экспертизу по оценке стоимости аренды. Экспертиза подтвердила, что недвижимость сдается в аренду по цене ниже рыночной, а в субаренду — выше рыночной. Инспекторы установили признаки взаимозависимости между ИП и арендаторами: учредители и руководители 3 компаний-арендаторов были родственниками, арендатор-ИП был сыном предпринимателя.
В результате проверки предпринимателю доначислили страховые взносы, НДФЛ, НДС, пени и штраф.
⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:
Суды согласились, что ИП намеренно применял заниженные цены и получала незаконную налоговую экономию.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
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Налоговый юрист для бухгалтера. Мои разборы удивляют даже самых опытных бухгалтеров. 🔥 Про самые актуальные новости в сфере налогового и бухгалтерского законодательства. ❌Рекламу не размещаю
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