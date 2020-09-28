Можно ли обжаловать решение налоговиков, если нарушены сроки выездной проверки?

📜СУТЬ ДЕЛА:



· Налоговики начали ВНП в ноябре 2018 года. В декабре 2018 года ВНП была приостановлена на полгода для изучения дополнительных документов контрагентов.

· В июне 2019 года проверку возобновили.

· В январе 2020 года назначили доп.мероприятия и продлили срок рассмотрения материалов.

· В ноябре 2020 года составили дополнение к акту проверки.

· Материалы компания получила лишь в марте 2022 года.

· Спустя 2 года (25 мая 2022 года) были рассмотрены материалы выездной проверки. По результатам компании доначислили налоги, страховые взносы, пени и штраф.

· В июне 2022 года компания обратилась в Управление, которое на месяц продлило срок рассмотрения жалобы.

· Решение от УФНС компания получила в сентябре 2022. В этот же момент инспекторы выставили требование об уплате.



Так как налоговики нарушили сроки ВНП более чем на 2 года, компания посчитала, что инспекторы лишились права на взыскание недоимки.



⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:



Первая и вторая инстанции поддержали компанию.

Однако кассация решила иначе: двухлетний лимит исчисляется с того дня, когда прошел срок добровольной уплаты налогов (ст. 46, 47 НК РФ), посчитав, что сроки не нарушены, так как решение от 25 мая 2022 года вступило в силу в сентябре 2022 года.



Судебная коллегия по экономическим спорам ВС поддержала налогоплательщика, указав:

✓ - инспекция неправильно исчисляет предельный двухлетний срок на взыскание, ссылаясь на выдернутый из контекста вывод ВС (определение от 05.07.2021 № 307-ЭС21- 2135);

✓ - контролеры игнорируют, что и само решение вынесено с нарушением сроков;

✓ - уже ко дню направления требования об уплате налогов возможность принудительного взыскания задолженности с компании была заведомо утрачена.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина