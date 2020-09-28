₽ Заказать рекламу
Ольга Неволина
Судебная практика по налоговым спорам

Можно ли обжаловать решение налоговиков, если нарушены сроки выездной проверки?

Вправе ли налоговики принудительно взыскать задолженность при существенном нарушении сроков? На эти вопросы ответила СКЭС ВС в Определении от 04.06.2024 № 301-ЭС23-26689.
Можно ли обжаловать решение налоговиков, если нарушены сроки выездной проверки?

📜СУТЬ ДЕЛА:

· Налоговики начали ВНП в ноябре 2018 года. В декабре 2018 года ВНП была приостановлена на полгода для изучения дополнительных документов контрагентов.
· В июне 2019 года проверку возобновили.
· В январе 2020 года назначили доп.мероприятия и продлили срок рассмотрения материалов.
· В ноябре 2020 года составили дополнение к акту проверки.
· Материалы компания получила лишь в марте 2022 года.
· Спустя 2 года (25 мая 2022 года) были рассмотрены материалы выездной проверки. По результатам компании доначислили налоги, страховые взносы, пени и штраф.
· В июне 2022 года компания обратилась в Управление, которое на месяц продлило срок рассмотрения жалобы.
· Решение от УФНС компания получила в сентябре 2022. В этот же момент инспекторы выставили требование об уплате.

Так как налоговики нарушили сроки ВНП более чем на 2 года, компания посчитала, что инспекторы лишились права на взыскание недоимки.

⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:

Первая и вторая инстанции поддержали компанию.
Однако кассация решила иначе: двухлетний лимит исчисляется с того дня, когда прошел срок добровольной уплаты налогов (ст. 46, 47 НК РФ), посчитав, что сроки не нарушены, так как решение от 25 мая 2022 года вступило в силу в сентябре 2022 года.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС поддержала налогоплательщика, указав:
✓ - инспекция неправильно исчисляет предельный двухлетний срок на взыскание, ссылаясь на выдернутый из контекста вывод ВС (определение от 05.07.2021 № 307-ЭС21- 2135);
✓ - контролеры игнорируют, что и само решение вынесено с нарушением сроков;
✓ - уже ко дню направления требования об уплате налогов возможность принудительного взыскания задолженности с компании была заведомо утрачена.
__________________________________

Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина

Начать дискуссию