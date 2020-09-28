ИП на УСН. Должен ли ИП платить НДС в 2026 году?

Лично я вижу в этом моменте коллизию:
☑️- с одной стороны, в ст. 145 НК сказано, что если за предшествующий календарный год доход на УСН не превысил 60 млн.руб., то налогоплательщик имеет право на освобождение;
☑️- с другой стороны, в ст. 164 НК РФ сказано, что налогоплательщик должен применять ставку в течение не менее 12 последовательных налоговых периодов начиная с первого налогового периода, за который представлена налоговая декларация.
Какая из этих норм приоритетная, однозначно сказать сложно.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
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