ИП на УСН. Должен ли ИП платить НДС в 2026 году?

ИП на УСН в 20024 году превысил лимит в 60 млн. руб., соответственно, с 2025 года обязан платить НДС.Но в 2025 году оборот ИП упал до 50 млн. Должен ли ИП платить НДС в 2026 году?

Лично я вижу в этом моменте коллизию:

☑️- с одной стороны, в ст. 145 НК сказано, что если за предшествующий календарный год доход на УСН не превысил 60 млн.руб., то налогоплательщик имеет право на освобождение;

☑️- с другой стороны, в ст. 164 НК РФ сказано, что налогоплательщик должен применять ставку в течение не менее 12 последовательных налоговых периодов начиная с первого налогового периода, за который представлена налоговая декларация.



Какая из этих норм приоритетная, однозначно сказать сложно.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина