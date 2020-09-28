Договор франчайзинга - это всегда дробление?

Оформление магазинов и вывесок в одном стиле, единый поставщик продукции и система логистики при работе в рамках договора концессии (франчайзинга) - это дробление?

- На этот вопрос ответил АС Поволжского округа в постановлении от 05.08.2024 № А57-7217/2023.

📜СУТЬ ДЕЛА:

Компания на ОСН занималась оптовыми поставками колбасной и мясной продукции. Она заключила договоры франчайзинга с 57 предпринимателями на спецрежимах.

В рамках ВНП налоговики обвинили компанию в дроблении бизнеса. Включили всю выручку ИП в доходы компании и доначислили 200 млн руб. НДС, пеней и штрафов.

Налоговики сделали такой вывод на основании следующих данных:

📌- Все магазины оформляли в едином стиле, товар закупали только у одного поставщика, действовала единая ценовая политика;

📌- Все участники взаимозависимы, а схему использовали исключительно для минимизации налоговых обязательств.

⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:

Суды трех инстанций поддержали компанию и отменили доначисления.

✓ Договоры концессии не зарегистрировали, но это не значит, что они ничтожны. Все обязательства по этим договорам стороны фактически исполняли.

✓ У предпринимателей был свой персонал для розничной торговли, они сами несли расходы по аренде торговых площадей.

✓ Все операции отражали в отчетности, платили налоги.

✓ Все участники не подконтрольны друг другу и самостоятельно ведут деятельность.

✓ Транзитных движений по счетам не было, деньги на счета «физиков», учредителей не выводили.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

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