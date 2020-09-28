Договор франчайзинга - это всегда дробление?

- На этот вопрос ответил АС Поволжского округа в постановлении от 05.08.2024 № А57-7217/2023.
📜СУТЬ ДЕЛА:
Компания на ОСН занималась оптовыми поставками колбасной и мясной продукции. Она заключила договоры франчайзинга с 57 предпринимателями на спецрежимах.
В рамках ВНП налоговики обвинили компанию в дроблении бизнеса. Включили всю выручку ИП в доходы компании и доначислили 200 млн руб. НДС, пеней и штрафов.
Налоговики сделали такой вывод на основании следующих данных:
📌- Все магазины оформляли в едином стиле, товар закупали только у одного поставщика, действовала единая ценовая политика;
📌- Все участники взаимозависимы, а схему использовали исключительно для минимизации налоговых обязательств.
⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:
Суды трех инстанций поддержали компанию и отменили доначисления.
✓ Договоры концессии не зарегистрировали, но это не значит, что они ничтожны. Все обязательства по этим договорам стороны фактически исполняли.
✓ У предпринимателей был свой персонал для розничной торговли, они сами несли расходы по аренде торговых площадей.
✓ Все операции отражали в отчетности, платили налоги.
✓ Все участники не подконтрольны друг другу и самостоятельно ведут деятельность.
✓ Транзитных движений по счетам не было, деньги на счета «физиков», учредителей не выводили.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
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