С 1 октября 2024 г. организации и ИП могут оспорить в ЦБ высокий уровень риска подозрительных операций.

👇🏼О каких УРОВНЯХ РИСКА идет речь?👇🏼

ЦБ делит компании и ИП на три группы по степени риска совершения подозрительных операций: низкий, средний и высокий.

Эту информацию банки используют для собственной оценки клиентов. Она находится в 👉🏼ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ👈🏼.

Попадание в категорию высокого уровня риска грозит бизнесу не только блокировкой счетов, но и потерей доверия со стороны контрагентов.

Раньше запрос на пересмотр уровня риска бизнес мог направить только через Межведомственную комиссию при ЦБ.

❗️Теперь организации и ИП, которым присвоен высокий уровень риска, могут оспорить это в ЦБ РФ напрямую (Закон от 22.07.2024 № 210-ФЗ).

👉🏼Это могут сделать только те клиенты, к которым их банк еще не применял ограничительные меры по Закону № 115-ФЗ.

👉🏼Если же такие меры применяются, оспорить высокий уровень риска можно в Межведомственной комиссии при ЦБ РФ.

Подать заявление можно на бумаге или через интернет-приемную.

В заявлении, помимо других сведений, нужно указать:

✓ мотивы несогласия со степенью риска;

✓ показатели финансовой отчетности;

✓ фактические виды деятельности;

✓ данные о производственных, складских и прочих помещениях, если они есть;

✓ сведения о трех крупнейших контрагентах по зачислению денег на счет;

✓ сведения о трех крупнейших контрагентах по списанию денег с него.

ЦБ должен будет рассмотреть заявление и принять решение по нему в течение 15 рабочих дней с его получения.

Обращение могут оставить без рассмотрения:

• текст не удается прочитать или непонятна его суть;

• заявление содержит нецензурные или оскорбительные выражения;

• приведены недостоверные сведения о заявителе;

• Банк России уже ранее отказал в изменении степени риска по аналогичной жалобе.

⚡️При отказе заявителю в пересмотре группы риска решение ЦБ можно обжаловать в Межведомственной комиссии в течение 6 месяцев.

⚡️Если она решит, что категорию риска нужно снизить, ЦБ должен будет внести эти изменения в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения комиссией.

⚡️Решение комиссии можно оспорить в суде.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

https://t.me/nevolga_nalog