Организации и ИП могут оспорить в ЦБ высокий уровень риска подозрительных операций

👇🏼О каких УРОВНЯХ РИСКА идет речь?👇🏼
ЦБ делит компании и ИП на три группы по степени риска совершения подозрительных операций: низкий, средний и высокий.
Эту информацию банки используют для собственной оценки клиентов. Она находится в 👉🏼ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ👈🏼.
Попадание в категорию высокого уровня риска грозит бизнесу не только блокировкой счетов, но и потерей доверия со стороны контрагентов.
Раньше запрос на пересмотр уровня риска бизнес мог направить только через Межведомственную комиссию при ЦБ.
❗️Теперь организации и ИП, которым присвоен высокий уровень риска, могут оспорить это в ЦБ РФ напрямую (Закон от 22.07.2024 № 210-ФЗ).
👉🏼Это могут сделать только те клиенты, к которым их банк еще не применял ограничительные меры по Закону № 115-ФЗ.
👉🏼Если же такие меры применяются, оспорить высокий уровень риска можно в Межведомственной комиссии при ЦБ РФ.
Подать заявление можно на бумаге или через интернет-приемную.
В заявлении, помимо других сведений, нужно указать:
✓ мотивы несогласия со степенью риска;
✓ показатели финансовой отчетности;
✓ фактические виды деятельности;
✓ данные о производственных, складских и прочих помещениях, если они есть;
✓ сведения о трех крупнейших контрагентах по зачислению денег на счет;
✓ сведения о трех крупнейших контрагентах по списанию денег с него.
ЦБ должен будет рассмотреть заявление и принять решение по нему в течение 15 рабочих дней с его получения.
Обращение могут оставить без рассмотрения:
• текст не удается прочитать или непонятна его суть;
• заявление содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
• приведены недостоверные сведения о заявителе;
• Банк России уже ранее отказал в изменении степени риска по аналогичной жалобе.
⚡️При отказе заявителю в пересмотре группы риска решение ЦБ можно обжаловать в Межведомственной комиссии в течение 6 месяцев.
⚡️Если она решит, что категорию риска нужно снизить, ЦБ должен будет внести эти изменения в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения комиссией.
⚡️Решение комиссии можно оспорить в суде.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
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