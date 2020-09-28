Когда компенсация за использование личного имущества облагается страховыми взносами?

📃СУТЬ ДЕЛА
Организация занимается рыболовством.
В рамках КНП налоговики доначислили 657 848 руб. НДФЛ, также пени в сумме 65 912 руб. и штраф в сумме 117 458 руб.
По мнению проверяющих, компания занизила налоговую базу по НДФЛ на 5 млн руб., потому что не включила в нее компенсации за использование личного имущества — лодок, моторов, снастей, рыболовецких костюмов.
Налоговики указали, что данные выплаты фактически являются скрытой формой оплаты труда, которая состоит из двух частей:
- зарплаты;
- компенсации за использование личного имущества.
📌Компания не смогла представить доказательства того, что имущество находится в собственности рыбаков.
📌Размер компенсации напрямую связан с производственными результатами по добыче рыбы.
📌Суммы выплаченной компенсации на одного работника не зависели от количества и стоимости имущества, которое использовалось при выполнении трудовых обязанностей.
⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ
Суды всех инстанций поддержали налоговиков, указав следующее:
✅- Под компенсациями понимаются денежные выплаты для возмещения затрат работников, которые не входят в систему оплаты труда;
✅ - В трудовых договорах между компанией и работниками есть условие, что оплата труда включает заработную плату и компенсацию за использование личного имущества;
✅- Размер зарплаты, и размер компенсации компания определяла в зависимости от результатов труда — количества выловленной рыбы;
✅- Размеры компенсации явно не соответствовали реальным издержкам;
✅- Величина компенсации зачастую превышала размер зарплаты.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
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