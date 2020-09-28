Когда компенсация за использование личного имущества облагается страховыми взносами?

На этот вопрос ответил АС Поволжского округа в Постановлении от 23.12.2024 № А06-1066/2022.

📃СУТЬ ДЕЛА

Организация занимается рыболовством.

В рамках КНП налоговики доначислили 657 848 руб. НДФЛ, также пени в сумме 65 912 руб. и штраф в сумме 117 458 руб.

По мнению проверяющих, компания занизила налоговую базу по НДФЛ на 5 млн руб., потому что не включила в нее компенсации за использование личного имущества — лодок, моторов, снастей, рыболовецких костюмов.

Налоговики указали, что данные выплаты фактически являются скрытой формой оплаты труда, которая состоит из двух частей:

- зарплаты;

- компенсации за использование личного имущества.

📌Компания не смогла представить доказательства того, что имущество находится в собственности рыбаков.

📌Размер компенсации напрямую связан с производственными результатами по добыче рыбы.

📌Суммы выплаченной компенсации на одного работника не зависели от количества и стоимости имущества, которое использовалось при выполнении трудовых обязанностей.

‍⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ

Суды всех инстанций поддержали налоговиков, указав следующее:

✅- Под компенсациями понимаются денежные выплаты для возмещения затрат работников, которые не входят в систему оплаты труда;

✅ - В трудовых договорах между компанией и работниками есть условие, что оплата труда включает заработную плату и компенсацию за использование личного имущества;

✅- Размер зарплаты, и размер компенсации компания определяла в зависимости от результатов труда — количества выловленной рыбы;

✅- Размеры компенсации явно не соответствовали реальным издержкам;

✅- Величина компенсации зачастую превышала размер зарплаты.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

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