Письма якобы от «Межведомственной комиссии для противодействия нелегальной занятости» и касаются вопросов легализации трудовых отношений с сотрудниками (теневой занятости).
Сообщения рассылаются с почтовых ящиков общедоступного сервиса mail.ru.
В уведомлении мошенники угрожают предпринимателям:
📍- блокировкой счетов организаций/ИП;
📍- назначением штрафа.
Просят отсканировать QR-код для получения следующих документов:
1️⃣. Анализ ФНС;
2️⃣. Данные лица по которому ведутся следственные действия;
3️⃣. форма КРО 13.188;
4️⃣. Предписание на проверку.
‼️Будьте бдительны! Не переходите по QR и ничего не оплачивайте!
Налоговые органы не рассылают уведомления и письма с общедоступных почтовых сервисов и не направляют сообщения для оплаты сборов и пошлин.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
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