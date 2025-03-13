На электронную почту организациям и ИП стали поступать письма от мошенников.

Письма якобы от «Межведомственной комиссии для противодействия нелегальной занятости» и касаются вопросов легализации трудовых отношений с сотрудниками (теневой занятости).

Сообщения рассылаются с почтовых ящиков общедоступного сервиса mail.ru.

В уведомлении мошенники угрожают предпринимателям:

📍- блокировкой счетов организаций/ИП;

📍- назначением штрафа.

Просят отсканировать QR-код для получения следующих документов:

1️⃣. Анализ ФНС;

2️⃣. Данные лица по которому ведутся следственные действия;

3️⃣. форма КРО 13.188;

4️⃣. Предписание на проверку.

‼️Будьте бдительны! Не переходите по QR и ничего не оплачивайте!

Налоговые органы не рассылают уведомления и письма с общедоступных почтовых сервисов и не направляют сообщения для оплаты сборов и пошлин.

__________________________________

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

https://t.me/nevolga_nalog