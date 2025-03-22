Как налоговики доказали дробление с помощью сайта налогоплательщика

Пример еще одного дела о дроблении, когда налоговики доказывали дробление с помощью сайта налогоплательщика и отзывов клиентов в Интернете, рассмотрел АС Северо-Кавказского округа в Постановлении от 03.02.2025 № А53-47317/2023.

📜СУТЬ ДЕЛА:

В рамках ВНП хлебозавода налоговики обвинили его в дроблении бизнеса. По документам он отпускал продукцию только оптом, но фактически вел и розничную торговлю – через подконтрольного ИП. Так утверждали налоговики. В этой связи доначислили ему НДС и налог на прибыль, а также штрафы.

Организация не согласилась с таким решением: у предпринимателя есть офис и другое имущество для деятельности. Значит, он работает самостоятельно. Нельзя говорить о мнимом делении бизнеса.

⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:

Суды трех инстанций поддержали налоговиков, обратив внимание на следующие факты:

✅- Налоговики провели осмотр офиса предпринимателя, в результате установлено, что офис открыт в помещении налогоплательщика. Причем пройти в офис можно только через контрольно-пропускной пункт организации. Отсутствие свободного доступа для контрагентов предпринимателя свидетельствует о возможности завода вести непосредственный контроль за деятельностью ИП;

✅- У предпринимателя не было своего сайта. Он был только у завода – с информацией о розничных продавцах его продукции, но не о всех. Перечислены только адреса павильонов, арендованных предпринимателем;

✅- Налоговики изучили отзывы розничных покупателей в Яндексе. Из них ясно, что покупатели связывают торговые точки только с заводом;

✅- В статье о налогоплательщике на местном портале нашлись совместные фотографии работников хлебозавода, среди которых был и предприниматель. Причем в публикации нет снимков других партнеров или розничных покупателей. Значит, предприниматель позиционируется как один из сотрудников предприятия.

Суды указали, что самостоятельность ИП не доказана, бизнес разделен фиктивно, доначисления законны.

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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

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