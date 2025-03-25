Когда компенсация за использование личного имущества облагается страховыми взносами?

Организация занимается рыболовством.

В рамках КНП налоговики доначислили 657 848 руб. НДФЛ, также пени в сумме 65 912 руб. и штраф в сумме 117 458 руб.

По мнению проверяющих, компания занизила налоговую базу по НДФЛ на 5 млн руб., потому что не включила в нее компенсации за использование личного имущества — лодок, моторов, снастей, рыболовецких костюмов.

Налоговики указали, что данные выплаты фактически являются скрытой формой оплаты труда, которая состоит из двух частей:

- зарплаты;

- компенсации за использование личного имущества.

📌Компания не смогла представить доказательства того, что имущество находится в собственности рыбаков.

📌Размер компенсации напрямую связан с производственными результатами по добыче рыбы.

📌Суммы выплаченной компенсации на одного работника не зависели от количества и стоимости имущества, которое использовалось при выполнении трудовых обязанностей.