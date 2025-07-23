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Ольга Неволина
Судебная практика по налоговым спорам

Вправе ли налоговики ссылаться на данные контрагентов, скрывая их

На этот вопрос ответил АС Уральского округа в Постановлении от 16.04.2025 № А76-15416/2024.
Вправе ли налоговики ссылаться на данные контрагентов, скрывая их

📜Суть дела

Налоговики отказали в вычетах по НДС из-за фиктивного документооборота. Налоговики указывали на транзитный характер платежей. Также контрагент представил декларацию по НДС без сформированных вычетов.

Копии отдельных разделов деклараций по НДС, поданных поставщиками, а также полные выписки с расчетных счетов ИФНС отказалась представлять.

⚖️Решения судов

Суды трех инстанций поддержали налогоплательщика, указав:

  • Инспекторы неправомерно истолковали статью 102 НК РФ, запрещающую разглашение налоговой тайны, поскольку существуют исключения, предусмотренные законом. Документы, составляющие налоговую тайну, должны прилагаться в виде выписок;

  • Информация о поступлении средств недостаточна для доказательства транзитного перечисления. Необходимы полные выписки операций контрагентов за проверяемый период;

  • Налоговики незаконно мешали ознакомиться с материалами проверки.

Налоговый юрист для бухгалтера, Член Ассоциации налоговых консультантов, Член ИПБ России, Кандидат Экономических Наук, Ольга Неволина.

https://t.me/nevolga_nalog

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Ольга Неволина

Ольга Неволина

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Михаил Жуховицкий

Центральный аппарат ФНС убил обнальную схему с выводом денег через ЕНС

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Центральный аппарат ФНС убил обнальную схему с выводом денег через ЕНС
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Комментарии

1
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Ольга, весьма интересное и полезное решение (всегда приятно, когда налоговикам за их незаконные действия "дают по носу". Хотя и фиктивный документооборот

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