Вправе ли налоговики ссылаться на данные контрагентов, скрывая их

На этот вопрос ответил АС Уральского округа в Постановлении от 16.04.2025 № А76-15416/2024.

📜Суть дела

Налоговики отказали в вычетах по НДС из-за фиктивного документооборота. Налоговики указывали на транзитный характер платежей. Также контрагент представил декларацию по НДС без сформированных вычетов.

Копии отдельных разделов деклараций по НДС, поданных поставщиками, а также полные выписки с расчетных счетов ИФНС отказалась представлять.

⚖️Решения судов

Суды трех инстанций поддержали налогоплательщика, указав:

Инспекторы неправомерно истолковали статью 102 НК РФ, запрещающую разглашение налоговой тайны, поскольку существуют исключения, предусмотренные законом. Документы, составляющие налоговую тайну, должны прилагаться в виде выписок;

Информация о поступлении средств недостаточна для доказательства транзитного перечисления. Необходимы полные выписки операций контрагентов за проверяемый период;

Налоговики незаконно мешали ознакомиться с материалами проверки.

Налоговый юрист для бухгалтера, Член Ассоциации налоговых консультантов, Член ИПБ России, Кандидат Экономических Наук, Ольга Неволина.

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