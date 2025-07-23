Вправе ли налоговики ссылаться на данные контрагентов, скрывая их
📜Суть дела
Налоговики отказали в вычетах по НДС из-за фиктивного документооборота. Налоговики указывали на транзитный характер платежей. Также контрагент представил декларацию по НДС без сформированных вычетов.
Копии отдельных разделов деклараций по НДС, поданных поставщиками, а также полные выписки с расчетных счетов ИФНС отказалась представлять.
⚖️Решения судов
Суды трех инстанций поддержали налогоплательщика, указав:
Инспекторы неправомерно истолковали статью 102 НК РФ, запрещающую разглашение налоговой тайны, поскольку существуют исключения, предусмотренные законом. Документы, составляющие налоговую тайну, должны прилагаться в виде выписок;
Информация о поступлении средств недостаточна для доказательства транзитного перечисления. Необходимы полные выписки операций контрагентов за проверяемый период;
Налоговики незаконно мешали ознакомиться с материалами проверки.
Налоговый юрист для бухгалтера, Член Ассоциации налоговых консультантов, Член ИПБ России, Кандидат Экономических Наук, Ольга Неволина.
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Комментарии1
Ольга, весьма интересное и полезное решение (всегда приятно, когда налоговикам за их незаконные действия "дают по носу". Хотя и фиктивный документооборот