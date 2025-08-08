Неутвержденная отчетность

Какие последствия могут наступить для ООО, если вовремя не утверждена годовая бухгалтерская отчетность?

📜 Согласно пп. 6 п. 2 ст. 33 Закона об ООО, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности — исключительная компетенция общего собрания участников.

📜Аналогичное требование требование закреплено в ч. 9 ст. 13 Закона о бухгалтерском учёте — отчётность подлежит утверждению уполномоченным органом.

📅 Сроки проведения собрания: с 1 марта по 30 апреля года, следующего за отчётным (если иное не указано в уставе).

Неутверждение годовой бухгалтерской отчетности - это нарушение!

______________________________

1️⃣. Административная ответственность

В соответствии с ч. 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ, за уклонение от проведения общего собрания или нарушение порядка его проведения предусмотрены штрафы:

✓- для юридических лиц — от 500 000 до 700 000 рублей;

✓- для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей.

2️⃣. Риски признания решений недействительными

Без утверждённой отчётности нельзя:

✓- принимать решение о выплате дивидендов ( они выплачиваются из чистой прибыли, подтверждённой отчётностью — ст. 29 Закона № 14-ФЗ);

✓- корректно оценить финансовое состояние компании (например, при продаже долей, реорганизации и т.д.).

3️⃣. Налоговые последствия

Хотя отчётность можно сдать в ФНС без утверждения, не исключены вопросы по достоверности данных как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

Ну и не стоит забывать о репутационных рисках, а также управленческих рисках. Что также не маловажно для любого бизнеса.

__________________________________

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

https://t.me/nevolga_nalog