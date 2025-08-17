Реестр недобросовестных работодателей

🚨 С 1 января 2025 года в России действует реестр работодателей, уличённых в нарушениях трудового законодательства.

Его ведёт Роструд на основании:

- Постановления Правительства РФ от 27.12.2024 № 1927

- Ст. 67 Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения»

⚖️ Кто попадает в реестр?

Включению подлежат юрлица и ИП, у которых выявлены:

▪️Уклонение от заключения трудовых договоров

▪️ Использование ГПХ вместо трудовых отношений

▪️Выплата зарплаты ниже МРОТ

▪️ Массовая работа с самозанятыми в объёмах, указывающих на трудовые отношения

Основание — постановление по делу об административном правонарушении (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ)

🗂 Что содержит реестр?

✓ Наименование организации или ИП;

✓ИНН;

✓ Дата включения;

✓ Сведения о постановлении;

✓Количество нарушений.

⏳ Время нахождения в реестре — 1 год с даты вступления постановления в силу.

🚫 Последствия:

▫️Хотя прямых санкций нет, последствия могут быть серьёзными:

▫️Потеря репутации (реестр — в открытом доступе)

▫️Проблемы с участием в тендерах, субсидиях, грантах

▫️Повышенное внимание от надзорных органов

▫️ Внеплановые проверки

▫️ При повторном нарушении — жёсткие штрафы и дисквалификация

🔁 Как выйти из реестра?

🟫Автоматически — по истечении 1 года

🟫Досрочно — если:

- постановление отменено судом;

- запись внесена ошибочно — подаётся обращение в Роструд.

По сути реестр — это не "чёрный список", а инструмент давления на бизнес с целью легализации.

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

