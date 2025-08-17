Реестр недобросовестных работодателей
Его ведёт Роструд на основании:
- Постановления Правительства РФ от 27.12.2024 № 1927
- Ст. 67 Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения»
⚖️ Кто попадает в реестр?
Включению подлежат юрлица и ИП, у которых выявлены:
▪️Уклонение от заключения трудовых договоров
▪️ Использование ГПХ вместо трудовых отношений
▪️Выплата зарплаты ниже МРОТ
▪️ Массовая работа с самозанятыми в объёмах, указывающих на трудовые отношения
Основание — постановление по делу об административном правонарушении (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ)
🗂 Что содержит реестр?
✓ Наименование организации или ИП;
✓ИНН;
✓ Дата включения;
✓ Сведения о постановлении;
✓Количество нарушений.
⏳ Время нахождения в реестре — 1 год с даты вступления постановления в силу.
🚫 Последствия:
▫️Хотя прямых санкций нет, последствия могут быть серьёзными:
▫️Потеря репутации (реестр — в открытом доступе)
▫️Проблемы с участием в тендерах, субсидиях, грантах
▫️Повышенное внимание от надзорных органов
▫️ Внеплановые проверки
▫️ При повторном нарушении — жёсткие штрафы и дисквалификация
🔁 Как выйти из реестра?
🟫Автоматически — по истечении 1 года
🟫Досрочно — если:
- постановление отменено судом;
- запись внесена ошибочно — подаётся обращение в Роструд.
По сути реестр — это не "чёрный список", а инструмент давления на бизнес с целью легализации.
__________________________________
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию