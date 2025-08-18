Можно ли оштрафовать компанию за неуплату НДС?

📜СУТЬ ДЕЛА
Компания представила декларацию по НДС 25 июля 2023 года, а 26 августа — уточнённую, с суммой к доплате 24,6 млн руб.
Инспекция выставила штраф 1,6 млн руб. за недоимку, позже снизила его до 800 000 руб.
Компания оспорила решение в суде, указывая, что на момент подачи уточнёнки на ЕНС было более чем достаточно средств для погашения налогов и пеней. Инспекторы не списали эти средства на НДС. Вместо этого они зарезервировали 20 млн руб. на страховые взносы, срок уплаты которых наступал позже.
⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ
Компания выиграла спор во всех трёх инстанциях. Судьи признали:
✓- На дату подачи уточнённой декларации положительное сальдо ЕНС покрывало недоимку и пени;
✓ - По подп. 3 п. 1 ст. 11.3 НК РФ списание с ЕНС должно происходить в хронологическом порядке — сначала по сроку уплаты 28 июля;
✓ - Действия инспекторов по резервированию средств нарушили порядок, и применённая норма ещё не вступила в силу на дату спора.
📌 В итоге решение налоговой признано незаконным, штраф отменён.
