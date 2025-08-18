Можно ли оштрафовать компанию за неуплату НДС?

📜СУТЬ ДЕЛА

Компания представила декларацию по НДС 25 июля 2023 года, а 26 августа — уточнённую, с суммой к доплате 24,6 млн руб.

Инспекция выставила штраф 1,6 млн руб. за недоимку, позже снизила его до 800 000 руб.

Компания оспорила решение в суде, указывая, что на момент подачи уточнёнки на ЕНС было более чем достаточно средств для погашения налогов и пеней. Инспекторы не списали эти средства на НДС. Вместо этого они зарезервировали 20 млн руб. на страховые взносы, срок уплаты которых наступал позже.