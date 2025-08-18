ЦОК ОК МП 18.08 Мобильная
Ольга Неволина
Судебная практика по налоговым спорам

Можно ли оштрафовать компанию за неуплату НДС?

Можно ли оштрафовать компанию за неуплату НДС, если на дату подачи уточненки на ЕНС было достаточно средств для погашения недоимки? На этот вопрос ответил АС Московского округа в Постановлении от 06.05.2025 № А40-133861/2024.

📜СУТЬ ДЕЛА

Компания представила декларацию по НДС 25 июля 2023 года, а 26 августа — уточнённую, с суммой к доплате 24,6 млн руб.

Инспекция выставила штраф 1,6 млн руб. за недоимку, позже снизила его до 800 000 руб.

Компания оспорила решение в суде, указывая, что на момент подачи уточнёнки на ЕНС было более чем достаточно средств для погашения налогов и пеней. Инспекторы не списали эти средства на НДС. Вместо этого они зарезервировали 20 млн руб. на страховые взносы, срок уплаты которых наступал позже.

⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ

Компания выиграла спор во всех трёх инстанциях. Судьи признали:
✓- На дату подачи уточнённой декларации положительное сальдо ЕНС покрывало недоимку и пени;
✓ - По подп. 3 п. 1 ст. 11.3 НК РФ списание с ЕНС должно происходить в хронологическом порядке — сначала по сроку уплаты 28 июля;
✓ - Действия инспекторов по резервированию средств нарушили порядок, и применённая норма ещё не вступила в силу на дату спора.

📌 В итоге решение налоговой признано незаконным, штраф отменён.

Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина
