НДФЛ

Вычет НДФЛ за ГТО

🎖 С 2025 года сотрудники, которые сдают нормативы ГТО и проходят диспансеризацию, смогут ежегодно получать стандартный налоговый вычет — 18  000 рублей. Это не разовая акция, а постоянная мера поддержки здорового образа жизни. Но важно учесть ряд нюансов.

💰 Сколько можно вернуть?

При ставке НДФЛ 13% вычет в 18  000 рублей позволяет вернуть 2  340 рублей налога.

✅ Кто имеет право на вычет?

Чтобы получить вычет, сотрудник должен:
- пройти диспансеризацию;
- получить или подтвердить знак отличия ГТО (золотой, серебряный или бронзовый — неважно);
- быть налоговым резидентом РФ.

📌 Важно: право на вычет возникает в том году, когда человек был награждён знаком отличия, а не когда он сдал нормативы.

📅 Когда можно подать заявление?

Сотрудник может обратиться за вычетом в любой месяц года, но не раньше месяца, когда появилось право на него. Вычет можно получить:
- у работодателя — в течение года;
- в налоговой — по окончании года, через 3-НДФЛ.

📎 Какие документы нужны?

- Заявление на вычет;
- Удостоверение или выписка из приказа о награждении знаком отличия ГТО;
- Справка из медорганизации о прохождении диспансеризации.

❗️Рекомендуется закрепить порядок подачи документов в локальном акте компании.

🧾 Что важно знать работодателю?

✓Вычет предоставляется один раз в год и только у одного налогового агента.
✓Если сотрудник получил вычет у нескольких работодателей — придётся вернуть лишний НДФЛ по уведомлению из ИФНС.
✓В справке о доходах используется новый код вычета — 106.

__________________________________
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

https://t.me/nevolga_nalog

