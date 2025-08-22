Вычет НДФЛ за ГТО

📅 Когда можно подать заявление?

Сотрудник может обратиться за вычетом в любой месяц года, но не раньше месяца, когда появилось право на него. Вычет можно получить:

- у работодателя — в течение года;

- в налоговой — по окончании года, через 3-НДФЛ.