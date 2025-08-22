Вычет НДФЛ за ГТО

💰 Сколько можно вернуть?
При ставке НДФЛ 13% вычет в 18 000 рублей позволяет вернуть 2 340 рублей налога.
✅ Кто имеет право на вычет?
Чтобы получить вычет, сотрудник должен:
- пройти диспансеризацию;
- получить или подтвердить знак отличия ГТО (золотой, серебряный или бронзовый — неважно);
- быть налоговым резидентом РФ.
📌 Важно: право на вычет возникает в том году, когда человек был награждён знаком отличия, а не когда он сдал нормативы.
📅 Когда можно подать заявление?
Сотрудник может обратиться за вычетом в любой месяц года, но не раньше месяца, когда появилось право на него. Вычет можно получить:
- у работодателя — в течение года;
- в налоговой — по окончании года, через 3-НДФЛ.
📎 Какие документы нужны?
- Заявление на вычет;
- Удостоверение или выписка из приказа о награждении знаком отличия ГТО;
- Справка из медорганизации о прохождении диспансеризации.
❗️Рекомендуется закрепить порядок подачи документов в локальном акте компании.
🧾 Что важно знать работодателю?
✓Вычет предоставляется один раз в год и только у одного налогового агента.
✓Если сотрудник получил вычет у нескольких работодателей — придётся вернуть лишний НДФЛ по уведомлению из ИФНС.
✓В справке о доходах используется новый код вычета — 106.
