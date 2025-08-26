Компенсация за задержку зарплаты
📊 В статье 422 НК РФ нет исключения для таких компенсаций, поэтому они включаются в базу для начисления взносов.
______________________________
⚖️ Но суды придерживаются иной позиции:
🧾 Арбитраж Северо-Западного округа (Постановление от 07.04.2025 по делу N А42-3543/2024) считает, что компенсация — это мера материальной ответственности работодателя, а не доход работника. 📚 Такая выплата не связана с выполнением трудовых обязанностей, а значит, не должна облагаться взносами.
__________________________________
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию