Компенсация за задержку зарплаты

Минфин в письме от 02.07.2025 № 03-15-08/64751 напомнил: компенсация за задержку выплаты зарплаты — это выплата в рамках трудовых отношений, а значит, облагается страховыми взносами по общим правилам.

📊 В статье 422 НК РФ нет исключения для таких компенсаций, поэтому они включаются в базу для начисления взносов.

______________________________

⚖️ Но суды придерживаются иной позиции:

🧾 Арбитраж Северо-Западного округа (Постановление от 07.04.2025 по делу N А42-3543/2024) считает, что компенсация — это мера материальной ответственности работодателя, а не доход работника. 📚 Такая выплата не связана с выполнением трудовых обязанностей, а значит, не должна облагаться взносами.

__________________________________

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

https://t.me/nevolga_nalog