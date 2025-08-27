ЦОК КПП БСН 27.08 Мобильная
Ольга Неволина
Судебная практика по налоговым спорам

Расходы при расчете налога на прибыль

Можно ли признать расходы на передачу алкоголя контрагентам для рекламной дегустаций при расчёте налога на прибыль? На этот вопрос ответил АС Волго-Вятского округа в Постановлении от 07.07.2025 по делу № А79-4073/2023.

📜СУТЬ ДЕЛА

Организация передавала алкоголь контрагентам для проведения рекламных дегустаций. В бухучёте затраты отражались по счёту 44, в налоговом — как рекламные расходы. Основанием служили акты и отчёты контрагентов. Однако налоговая сочла, что документы не подтверждают проведение рекламной кампании для неопределённого круга лиц, и доначислила налог на прибыль.

Проверка выявила:
✓- контрагенты — оптовики, не имеющие торговых точек;
✓- положения акций оформлялись индивидуально под каждую отгрузку;
✓- отчёты однотипные, часть контрагентов их не представила;
✓- в ряде случаев дата начала акции предшествовала получению продукции;
✓- фотоотчёты отсутствовали, несмотря на требования положения;
✓- движение алкоголя в ЕГАИС подтверждает реализацию, но не рекламу.

⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ

Суды всех инстанций поддержали налоговиков, указав:
🔹 Акции носили формальный характер, не были направлены на неопределённый круг лиц;
🔹 Цель — повышение лояльности контрагентов, а не продвижение продукции среди потребителей;
🔹 Отчётность не соответствует требованиям достоверности и не подтверждает рекламную активность;
🔹 ЕГАИС фиксирует движение товара, но не доказывает факт проведения дегустаций;
🔹 Расходы признаны необоснованными, налог на прибыль доначислен правомерно.

