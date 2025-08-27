Расходы при расчете налога на прибыль
📜СУТЬ ДЕЛА
Организация передавала алкоголь контрагентам для проведения рекламных дегустаций. В бухучёте затраты отражались по счёту 44, в налоговом — как рекламные расходы. Основанием служили акты и отчёты контрагентов. Однако налоговая сочла, что документы не подтверждают проведение рекламной кампании для неопределённого круга лиц, и доначислила налог на прибыль.
Проверка выявила:
✓- контрагенты — оптовики, не имеющие торговых точек;
✓- положения акций оформлялись индивидуально под каждую отгрузку;
✓- отчёты однотипные, часть контрагентов их не представила;
✓- в ряде случаев дата начала акции предшествовала получению продукции;
✓- фотоотчёты отсутствовали, несмотря на требования положения;
✓- движение алкоголя в ЕГАИС подтверждает реализацию, но не рекламу.
⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ
Суды всех инстанций поддержали налоговиков, указав:
🔹 Акции носили формальный характер, не были направлены на неопределённый круг лиц;
🔹 Цель — повышение лояльности контрагентов, а не продвижение продукции среди потребителей;
🔹 Отчётность не соответствует требованиям достоверности и не подтверждает рекламную активность;
🔹 ЕГАИС фиксирует движение товара, но не доказывает факт проведения дегустаций;
🔹 Расходы признаны необоснованными, налог на прибыль доначислен правомерно.
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
Информации об авторе
