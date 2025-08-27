Расходы при расчете налога на прибыль

Можно ли признать расходы на передачу алкоголя контрагентам для рекламной дегустаций при расчёте налога на прибыль? На этот вопрос ответил АС Волго-Вятского округа в Постановлении от 07.07.2025 по делу № А79-4073/2023.

📜СУТЬ ДЕЛА

Организация передавала алкоголь контрагентам для проведения рекламных дегустаций. В бухучёте затраты отражались по счёту 44, в налоговом — как рекламные расходы. Основанием служили акты и отчёты контрагентов. Однако налоговая сочла, что документы не подтверждают проведение рекламной кампании для неопределённого круга лиц, и доначислила налог на прибыль.

Проверка выявила:

✓- контрагенты — оптовики, не имеющие торговых точек;

✓- положения акций оформлялись индивидуально под каждую отгрузку;

✓- отчёты однотипные, часть контрагентов их не представила;

✓- в ряде случаев дата начала акции предшествовала получению продукции;

✓- фотоотчёты отсутствовали, несмотря на требования положения;

✓- движение алкоголя в ЕГАИС подтверждает реализацию, но не рекламу.

⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ

Суды всех инстанций поддержали налоговиков, указав:

🔹 Акции носили формальный характер, не были направлены на неопределённый круг лиц;

🔹 Цель — повышение лояльности контрагентов, а не продвижение продукции среди потребителей;

🔹 Отчётность не соответствует требованиям достоверности и не подтверждает рекламную активность;

🔹 ЕГАИС фиксирует движение товара, но не доказывает факт проведения дегустаций;

🔹 Расходы признаны необоснованными, налог на прибыль доначислен правомерно.

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

