Судебная практика: налог на имущество

📜СУТЬ ДЕЛА

Компания не вовремя представила декларацию по налогу на имущество. Инспекция начислила штраф по ст. 119 НК РФ — более 370 000 ₽. В акте проверки было указано, что налогоплательщик вправе представить ходатайство о смягчающих обстоятельствах, и компания это сделала. Однако в итоговом решении инспекция не учла ходатайство, что нарушило право на защиту.

Дополнительно:

✓- Ранее у компании не было облагаемого имущества, декларации не формировались;

✓- Новые активы были ошибочно отнесены к необлагаемым;

✓- Компания сама обнаружила ошибку, начислила налог и добровольно подала декларацию, не дожидаясь требований ИФНС;

✓- Налог был уплачен добровольно, без претензий со стороны инспекции.