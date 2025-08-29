Судебная практика: налог на имущество

📜СУТЬ ДЕЛА
Компания не вовремя представила декларацию по налогу на имущество. Инспекция начислила штраф по ст. 119 НК РФ — более 370 000 ₽. В акте проверки было указано, что налогоплательщик вправе представить ходатайство о смягчающих обстоятельствах, и компания это сделала. Однако в итоговом решении инспекция не учла ходатайство, что нарушило право на защиту.
Дополнительно:
✓- Ранее у компании не было облагаемого имущества, декларации не формировались;
✓- Новые активы были ошибочно отнесены к необлагаемым;
✓- Компания сама обнаружила ошибку, начислила налог и добровольно подала декларацию, не дожидаясь требований ИФНС;
✓- Налог был уплачен добровольно, без претензий со стороны инспекции.
⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ
Суды всех инстанций признали штраф завышенным и постановили:
🔹 Инспекция нарушила процедуру, не рассмотрев ходатайство о смягчающих обстоятельствах;
🔹 Компания действовала добросовестно, не уклонялась от уплаты налога;
🔹 Формальный подход — учитывать только срок просрочки — неправомерен;
🔹 Суд сослался на позицию Конституционного суда РФ: наказание должно быть соразмерным (постановления № 2-П от 19.01.2016, № 13-П от 30.07.2001);
🔹 Нарушение не носило умышленного характера, ущерб бюджету отсутствует.
Штраф снижен до 37 000 ₽ — в 10 раз меньше исходной суммы.
