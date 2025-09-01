Налог на имущество при продаже недвижимости

📜СУТЬ ДЕЛА

Компания подала декларацию по налогу на имущество за 2019 год и уплатила 2,8 млн рублей.

В 2022 году она подала уточнённую декларацию, уменьшив налог на 2,6 млн рублей. Основание: она больше не владеет рядом помещений: холлами, коридорами, лестницами и техническими зонами, которые остались после продажи офисных помещений в здании. Эти вспомогательные помещения являются общим имуществом, и налог должны платить новые собственники офисов. Компания исключила из налогооблагаемой базы более 170 кв.м.

Налоговики не согласились с такой позицией налогоплательщика.