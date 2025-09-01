Налог на имущество при продаже недвижимости

Когда прекращается обязанность по уплате налога на имущество при продаже недвижимости? - На этот вопрос ответил АС Московского округа в Постановлении от 16.05.2025 № А40-70328/2024.
📜СУТЬ ДЕЛА
Компания подала декларацию по налогу на имущество за 2019 год и уплатила 2,8 млн рублей.
В 2022 году она подала уточнённую декларацию, уменьшив налог на 2,6 млн рублей. Основание: она больше не владеет рядом помещений: холлами, коридорами, лестницами и техническими зонами, которые остались после продажи офисных помещений в здании. Эти вспомогательные помещения являются общим имуществом, и налог должны платить новые собственники офисов. Компания исключила из налогооблагаемой базы более 170 кв.м.
Налоговики не согласились с такой позицией налогоплательщика.
⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ
Суды всех инстанций поддержали налоговиков, указав:
✓- Налог на имущество платит тот, кто указан в ЕГРН как собственник. Компания не предприняла действий для прекращения права собственности на спорные помещения — переоформления не было;
✓- Даже если помещения фактически используются другими лицами, это не отменяет юридического права собственности. С 2019 по 2022 год компания продолжала учитывать эти объекты на счёте 01 «Основные средства».
❗️ВЫВОД: при расчёте налога на имущество ориентироваться нужно только на запись в ЕГРН, а не на фактическое использование или условия договора.
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
