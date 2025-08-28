Зарплата ниже средней по рынку

В этой связи полезен вывод Второго кассационного суда общей юрисдикции в Определении от 29.05.25 № 88-7771/2025: зарплата ниже среднерыночной не нарушает трудовые права работника!
📜СУТЬ ДЕЛА
Работница получала 50 000 ₽, что было значительно ниже средней зарплаты по Москве. Она обратилась в суд с требованием взыскать разницу, ссылаясь на «несправедливый» размер зарплаты. Также женщина указала, что в вакансии обещали до 90 000 ₽.
⚖️РЕШЕНИЕ СУДА
Суд встал на сторону работодателя. Главные аргументы:
✓ - Зарплата была выше МРОТ по региону;
✓ - Размер оклада и премий был согласован в трудовом договоре;
✓ - Работница добровольно подписала его;
✓ - Размер в вакансии — это не гарантия, а лишь предложение, которое может отличаться от итогового договора.
💡 Вывод Среднеотраслевая зарплата — не норматив, а ориентир. Главное — соблюдение МРОТ, условий договора и отсутствие дискриминации.
__________________________________
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
Начать дискуссию