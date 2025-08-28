ЦОК КПП Кадровик 28.08 Мобильная
Ольга Неволина
Зарплата

Зарплата ниже средней по рынку

Многие уверены, что если работодатель платит меньше, чем в среднем по отрасли, — это нарушение трудовых прав. Особенно часто такие ситуации вызывают интерес у налоговиков, которые могут заподозрить бизнес в занижении расходов на оплату труда.

В этой связи полезен вывод Второго кассационного суда общей юрисдикции в Определении от 29.05.25 № 88-7771/2025: зарплата ниже среднерыночной не нарушает трудовые права работника!

📜СУТЬ ДЕЛА

Работница получала 50 000 ₽, что было значительно ниже средней зарплаты по Москве. Она обратилась в суд с требованием взыскать разницу, ссылаясь на «несправедливый» размер зарплаты. Также женщина указала, что в вакансии обещали до 90 000 ₽.

⚖️РЕШЕНИЕ СУДА

Суд встал на сторону работодателя. Главные аргументы:

✓ - Зарплата была выше МРОТ по региону;

✓ - Размер оклада и премий был согласован в трудовом договоре;

✓ - Работница добровольно подписала его;

✓ - Размер в вакансии — это не гарантия, а лишь предложение, которое может отличаться от итогового договора.

💡 Вывод Среднеотраслевая зарплата — не норматив, а ориентир. Главное — соблюдение МРОТ, условий договора и отсутствие дискриминации.

Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина
