Зарплата ниже средней по рынку

⚖️РЕШЕНИЕ СУДА

Суд встал на сторону работодателя. Главные аргументы:

✓ - Зарплата была выше МРОТ по региону;

✓ - Размер оклада и премий был согласован в трудовом договоре;

✓ - Работница добровольно подписала его;

✓ - Размер в вакансии — это не гарантия, а лишь предложение, которое может отличаться от итогового договора.

💡 Вывод Среднеотраслевая зарплата — не норматив, а ориентир. Главное — соблюдение МРОТ, условий договора и отсутствие дискриминации.

Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

https://t.me/nevolga_nalog