Повышенный тариф взносов на травматизм

📜СУТЬ ДЕЛА

Компания направила документы о подтверждении основного вида деятельности не 15 апреля, как положено, а 24 апреля. В них был указан код ОКВЭД 22.2 («Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей»), которому соответствует минимальный тариф 0,2%. Отчёт ЕФС-1 за 1 квартал также был подан 24 апреля с кодом ОКВЭД 22.21. СФР принял отчёт без замечаний.

Однако из-за просрочки СФР установил компании повышенный тариф — 3,4%, сославшись на другой код из ЕГРЮЛ: 77.32 «Аренда и лизинг строительных машин и оборудования», относящийся к высокому классу профессионального риска. Компания не согласилась и обратилась в суд.