Повышенный тариф взносов на травматизм

Компания направила документы о подтверждении основного вида деятельности не 15 апреля, как положено, а 24 апреля. В них был указан код ОКВЭД 22.2 («Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей»), которому соответствует минимальный тариф 0,2%. Отчёт ЕФС-1 за 1 квартал также был подан 24 апреля с кодом ОКВЭД 22.21. СФР принял отчёт без замечаний.
Однако из-за просрочки СФР установил компании повышенный тариф — 3,4%, сославшись на другой код из ЕГРЮЛ: 77.32 «Аренда и лизинг строительных машин и оборудования», относящийся к высокому классу профессионального риска. Компания не согласилась и обратилась в суд.
Все судебные инстанции, включая Верховный Суд, поддержали компанию, указав:
🔹 СФР неправильно трактует закон: право фонда установить тариф по наиболее рисковому виду деятельности — это не санкция за просрочку, а мера защиты, если документы вообще не представлены.
🔹 Налоги и сборы должны иметь экономическое основание: нельзя применять тариф по виду деятельности, который компания фактически не ведёт.
🔹 Коды в ЕГРЮЛ — не доказательство реальной деятельности: суды указали, что тариф должен соответствовать фактическому бизнесу, а не формальному перечню кодов.
🔹 Конституционный суд также считает, что произвольное применение тарифов нарушает принципы налогообложения (Определение от 22.01.2004 № 8-О, от 15.07.2003 № 311-О).
