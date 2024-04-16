Большой секрет налоговой. Почему налоговики не спешат обсуждать кадастровую оценку

В хитросплетениях налоговой системы кроется не одна загадка, но сегодня хочется обратить внимание на ту, о которой предпочитают молчать на всех уровнях. Имя этой загадки — кадастровая оценка, а суть ее — в формировании налогов на имущество юридических лиц.

В хитросплетениях налоговой системы кроется не одна загадка, но сегодня хочется обратить внимание на ту, о которой предпочитают молчать на всех уровнях. Имя этой загадки — кадастровая оценка, а суть ее — в формировании налогов на имущество юридических лиц.

Размер имущественных налогов полностью зависит от кадастровой оценки, а она, в свою очередь, в большинстве случаев рассчитана с погрешностями. На практике статистический срез показывает, что более, чем в 30% отчетов ошибки и неточности есть.

Существует весомая причина, по которой налоговые органы не спешат обсуждать этот вопрос открыто: любая ошибка в кадастровом отчете может привести к несправедливо завышенным налогам, а исправление этих ошибок — к уменьшению доходов государства. В этом и заключается большой секрет и причина отсутствия интереса налоговой к устранению ошибок и выяснению справедливых данных.

Кадастровая оценка, определяющая налоговую базу для расчета имущественных налогов, представляет собой конечный результат сложной формулы, включающей более двадцати различных коммерческих характеристик объекта недвижимости и разных коэффициентов, применяемых к ним. Сложность алгоритма и является идеальной почвой для возникновения искажений, которые, в свою очередь, непосредственно влияют на размер налогов. Именно поэтому тему кадастровой стоимости пытаются оставить неприкосновенной.

Владельцам недвижимости, желающим избежать необоснованно высоких налогов, следует быть бдительными и не полагаться исключительно на предоставляемую налоговыми органами информацию. Ключ к справедливому налогообложению лежит в тщательной проверке кадастрового отчета, желательно с привлечением специалистов, которые могут выявить ошибки и помочь в их исправлении. Только так можно добиться корректировки налоговых обязательств и защитить свои права в условиях, когда налоговая система в этом не заинтересована.

Справедливых налогов вам!

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