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Дмитрий Желнин
Поправки в НК РФ

🔥 Законодатели озаботились проблемой разделения земельных участков для расчета НДФЛ 🔥

Принят новый закон от 22.07.2024 № 193-ФЗ «О внесении изменения в статью 217.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

📜 Как было

Мы знаем, что минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от налогообложения составляет 5 лет, а в некоторых случаях — 3 года.

Так вот ранее, при изменении границ земельного участка или его разделении, у новых земельных участков всегда появлялся новый кадастровый номер и начиналась «новая жизнь». В результате этого и минимальный срок владения начинался заново. 😩

🔄 Что теперь

Теперь, если ваш земельный участок был образован в результате раздела или перераспределения исходного земельного участка из-за изъятия для государственных и муниципальных нужд, срок владения исходным земельным участком включается в минимальный предельный срок владения новым земельным участком. 🎉

✔️ Что это значит для вас

Если ваш участок был перераспределен или разделен из-за изъятия для госнужд, то срок владения исходным участком теперь будет учитываться при определении минимального предельного срока владения новым участком. Это поможет избежать повышенного налогообложения при продаже участка, учитывая срок владения исходным земельным участком.

📅 Важные даты

Закон вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на доходы, полученные с 1 января 2024 года.

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