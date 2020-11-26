ТОП трех ошибок селлеров при торговле через маркетплейсы

Многие предприниматели выбирают продажи товаров через маркетплейсы своим основным видом деятельности, а выбрав, совершают три основные ошибки. Об этих ошибках и поговорим далее.
Ошибка № 1: неправильно выбранная система налогообложения
Ошибка № 2: неверный расчет налоговой базы и занижение суммы налога
Ошибка № 3: ведение продаж на маркетплейсах без бухгалтера
А теперь подробнее о каждой из ошибок и их последствиях.
Ошибка № 1: неправильно выбранная система налогообложения
Патент. Торговать на патенте через маркетплейсы нельзя, потому что интернет-торговля не относится к рознице в целях применения ПСН (пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ).
Самозанятость. Некоторые площадки, например Wildberries, сотрудничают с самозанятыми. Но самозанятые не могут торговать чужими товарами и нанимать работников. Торговля через маркетплейсы доступна для самозанятых, которые продают изделия собственного производства и не зарабатывают больше 2,4 млн руб. в год.
ОСНО (Общая система налогообложения) – достаточно сложная система налогообложения для начинающих предпринимателей. Предполагает ежеквартальный расчет и уплату в бюджет НДС и НДФЛ, а также подготовку и передачу в налоговую инспекцию соответствующих налоговых деклараций в электронном виде. Налоговые расходы предпринимателя, применяющего ОСНО, могут оказаться выше предполагаемого дохода.
УСН (Упрощенная система налогообложения)
УСН бывает двух видов: «доходы» и «доходы минус расходы». Если объект налогообложения — доходы, ставка будет 6 %. Если объект — доходы, уменьшенные на величину расходов, то ставка — 15 %
Часто предприниматели выбирают самую простую, как им кажется, систему налогообложения – УСН с объектом налогообложения – доходы и ставкой налога 6%.
Но система налогообложения УСН – Доходы не выгодна селлерам. При этой системе налогообложения предприниматель платит налог с дохода, и не может учесть свои расходы. А расходов много: это и стоимость закупленного товара и/или произведенной продукции, и затраты, связанные с продажами: вознаграждение маркетплейса, услуги хранения и доставки товаров, комиссии банков и многие другие коммерческие расходы.
Приведем простой пример: допустим, предприниматель приобрел товар на 100 000 руб. для дальнейшей продажи на маркетплейсе. Маркетплейс продал этот товар за 130 000 рублей и перечислил селлеру часть выручки от продажи в сумме 110 000 руб. Часть выручки маркетплейс не перечислил, так как зачел в счет оплаты собственных услуг: хранения и доставки товара, агентского вознаграждения. На оказанные услуги маркетплейс предоставил документы: акты на сумму 10 000 руб.
ИП, применяющий УСН – Доходы заплатит налог с дохода – 130 000 руб. по ставке 6% в сумме 7800 руб. Произведенные расходы ИП, применяющий УСН-Доходы, при расчете налоговой базы и налога учесть не может.
Если бы ИП применял систему налогообложения УСН с объектом налогообложения Доходы минус Расходы, то база для исчисления налога составила бы:
Доход – 130 000 руб.
Расходы – 100 000 +10 000 = 110 000 руб.
Налоговая база - 130 000 – 110 000 = 20 000
Сумма налога при УСН - 20 000 * 15% = 3 000 руб.
Вывод: для продаж на маркетплейсах, лучше всего подходит система налогообложения – УСН «Доходы минус Расходы».
Ошибка № 2: неверный расчет налоговой базы и занижение суммы налога
Маркетплейсы перечисляют на счет селлера не всю выручку от продаж. Из полученной выручки маркетплейсы удерживают свое вознаграждение. Но при расчете налога при УСН в налоговую базу надо включать сумму, перечисленную маркеплейсом на счет селлера плюс сумму вознаграждения.
На эту тему ФНС выпустила 08.05.2024. замечательное письмо № СД-4-3/5416@ «Об определении продавцом для целей налогообложения размера доходов при удержании маркетплейсом суммы своего вознаграждения из выручки продавца»
В письме налоговики привели простой и понятный пример того, как продавцу надо рассчитывать налоговую базу при УСН Доходы и УСН Доходы минус Расходы.
Ниже выдержка из Письма:
Пример 1:
Налогоплательщик, применяющий УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, продал через маркетплейс товары на 1 000 рублей. Маркетплейсом из этой суммы было удержано агентское вознаграждение в размере 100 рублей. Продавцу маркетплейсом перечислено 900 рублей разницы между суммой поступлений от покупателя за реализованный товар (1 000 рублей) и суммой удержанного маркетплейсом вознаграждения (100 рублей).
При этом, при определении налоговой базы по УСН налогоплательщик отражает в доходах сумму в размере 1 000 рублей, а в расходах отражает сумму агентского вознаграждения, удержанного маркетплейсом, в размере 100 рублей.
Пример 2:
Налогоплательщик, применяющий УСН с объектом налогообложения в виде доходов, продал через маркетплейс товары на 1 000 рублей. Маркетплейсом из этой суммы было удержано агентское вознаграждение в размере 100 рублей. Продавцу маркетплейсом перечислено 900 рублей разницы между суммой поступлений от покупателя за реализованный товар (1 000 рублей) и суммой удержанного маркетплейсом вознаграждения (100 рублей).
При этом, при определении налоговой базы по УСН налогоплательщик отражает в доходах сумму в размере 1 000 рублей. Учет любых расходов, в частности, в виде удержанного маркетплейсом агентского вознаграждения в размере 100 рублей, при применении УСН с объектом налогообложения доходы не предусмотрен.
Вывод: при определении налоговой базы по УСН в доходах надо учитывать не только сумму выручки, полученную от маркетплейса, но и сумму удержанного из выручки вознаграждения. Если селлер рассчитал налоговую базу только с суммы выручки, поступившей от маркетплейса на счет в банке, он занизил свою налоговую базу и сумму налога при УСН. А это чревато налоговыми последствиями в виде доначисления налога и пеней.
Ошибка 3: ведение продаж на маркетплейсах без бухгалтера
Учет продаж через маркетплейсы – нетривиальная задача даже для опытного бухгалтера.
Это связано с тем, что у каждого маркетплейса свои оригинальные формы отчетов, разная периодичность отчетов. Для того, чтобы определить налоговую базу и рассчитать налог, надо провести в учете все продажи, начиная с первой даты. Нельзя отразить в учете продажи в какой-то отдельный месяц, так как есть переходящие из месяца в месяц товарные остатки на складе маркетплейса и задолженность маркетплейса за проданные ранее товары. Учет продаж на маркетплейсах надо вести последовательно, начиная с первой отгрузки товара на маркетплейс.
К сожалению, некоторые предприниматели, об этом не задумываются. Обращаются к бухгалтеру лишь в момент, когда подходит срок подачи годовой налоговой декларации или, что еще хуже, когда счет в банке был заблокирован по решению налоговой из-за непредставления декларации.
Или рассчитывают налог самостоятельно, совершая при этом ошибку № 2: указывают в налоговой декларации неправильную налоговую базу и заниженную сумму налога.
Вывод: если вы приняли решение о продажах товара через маркетплейсы, еще до начала продаж, обратитесь за консультацией и дальнейшим сопровождением к квалифицированному бухгалтеру.
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