ТОП трех ошибок селлеров при торговле через маркетплейсы

А теперь подробнее о каждой из ошибок и их последствиях.

Многие предприниматели выбирают продажи товаров через маркетплейсы своим основным видом деятельности, а выбрав, совершают три основные ошибки. Об этих ошибках и поговорим далее.

Патент. Торговать на патенте через маркетплейсы нельзя, потому что интернет-торговля не относится к рознице в целях применения ПСН (пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ).

Самозанятость. Некоторые площадки, например Wildberries, сотрудничают с самозанятыми. Но самозанятые не могут торговать чужими товарами и нанимать работников. Торговля через маркетплейсы доступна для самозанятых, которые продают изделия собственного производства и не зарабатывают больше 2,4 млн руб. в год.

ОСНО (Общая система налогообложения) – достаточно сложная система налогообложения для начинающих предпринимателей. Предполагает ежеквартальный расчет и уплату в бюджет НДС и НДФЛ, а также подготовку и передачу в налоговую инспекцию соответствующих налоговых деклараций в электронном виде. Налоговые расходы предпринимателя, применяющего ОСНО, могут оказаться выше предполагаемого дохода.

УСН (Упрощенная система налогообложения)

УСН бывает двух видов: «доходы» и «доходы минус расходы». Если объект налогообложения — доходы, ставка будет 6 %. Если объект — доходы, уменьшенные на величину расходов, то ставка — 15 %

Часто предприниматели выбирают самую простую, как им кажется, систему налогообложения – УСН с объектом налогообложения – доходы и ставкой налога 6%.

Но система налогообложения УСН – Доходы не выгодна селлерам. При этой системе налогообложения предприниматель платит налог с дохода, и не может учесть свои расходы. А расходов много: это и стоимость закупленного товара и/или произведенной продукции, и затраты, связанные с продажами: вознаграждение маркетплейса, услуги хранения и доставки товаров, комиссии банков и многие другие коммерческие расходы.

Приведем простой пример: допустим, предприниматель приобрел товар на 100 000 руб. для дальнейшей продажи на маркетплейсе. Маркетплейс продал этот товар за 130 000 рублей и перечислил селлеру часть выручки от продажи в сумме 110 000 руб. Часть выручки маркетплейс не перечислил, так как зачел в счет оплаты собственных услуг: хранения и доставки товара, агентского вознаграждения. На оказанные услуги маркетплейс предоставил документы: акты на сумму 10 000 руб.

ИП, применяющий УСН – Доходы заплатит налог с дохода – 130 000 руб. по ставке 6% в сумме 7800 руб. Произведенные расходы ИП, применяющий УСН-Доходы, при расчете налоговой базы и налога учесть не может.

Если бы ИП применял систему налогообложения УСН с объектом налогообложения Доходы минус Расходы, то база для исчисления налога составила бы:

Доход – 130 000 руб.

Расходы – 100 000 +10 000 = 110 000 руб.

Налоговая база - 130 000 – 110 000 = 20 000

Сумма налога при УСН - 20 000 * 15% = 3 000 руб.

Вывод: для продаж на маркетплейсах, лучше всего подходит система налогообложения – УСН «Доходы минус Расходы».