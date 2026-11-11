«Предписание Роспатента» с QR-кодом: кого ведомство проверяет на самом деле
5 ноября 2026 года Роспатент разместил на своём сайте короткое предупреждение: мошенники рассылают предписания от имени ведомства. Формулировка точная, и её стоит запомнить дословно: «Роспатент никогда не отправляет предписаний в электронном виде, требующих перехода по QR-кодам и ссылкам, и без соответствующих уведомлений о начале проверки».
Подробностей схемы ведомство не раскрыло: ни текстов писем, ни сумм, ни адресов отправителей, поэтому додумывать их не буду. Зато можно спокойно разобрать другое: какие предписания Роспатент вообще выдаёт, кому и в каком порядке. Когда знаешь, как выглядит настоящая процедура, подделка распознаётся за пару минут.
Почему такое письмо легко принять за настоящее
Владелец товарного знака или заявитель привык получать от Роспатента и ФИПС официальную корреспонденцию: уведомления, запросы экспертизы, решения. Слово «предписание» звучит строго и пугает сроками. Бухгалтер видит угрозу штрафа, руководитель — риск для бренда, и рука сама тянется к QR-коду «для ознакомления».
Здесь и работает подмена. Предписание Роспатента существует как юридический документ, но живёт в узкой процедуре, которая к большинству предпринимателей отношения не имеет.
Что сказал Роспатент и чего он не говорил
3 ноября ТАСС передавал более широкую цитату: будто Роспатент «никогда не отправляет никаких предписаний». На сайте ведомства 5 ноября текст другой, и он корректнее. Предписания у Роспатента есть, но не электронные письма с QR-кодами и не без уведомления о проверке. Опираться стоит именно на формулировку с официального сайта.
Кого Роспатент вправе проверять
Порядок контроля установлен постановлением Правительства от 24.11.2020 № 1914, оно действует с 1 января 2021 года. Контроль осуществляет Роспатент. Объект контроля — деятельность государственных заказчиков и организаций — исполнителей государственных контрактов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.
Предмет тоже узкий. Проверяют, как распределены и закреплены права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные за бюджетные деньги, проводились ли патентные исследования, обеспечена ли правовая охрана, ведётся ли госучёт таких результатов, как распоряжаются правами Российской Федерации и защищают их. При выявлении нарушений должностные лица Роспатента выдают обязательное предписание со сроком устранения (пункт 10 Положения). К этим отношениям применяется Федеральный закон № 294-ФЗ о защите прав юрлиц и ИП при госконтроле.
Тот же круг лиц повторяет административный регламент, утверждённый приказом Роспатента от 11.02.2026 № 20. Среди документов, которые могут истребовать на проверке, — госконтракты на НИОКТР за счёт федерального бюджета, договоры с соисполнителями, отчёты о патентных исследованиях, акты сдачи-приёмки работ.
Отсюда мой вывод. Если ваша компания продаёт товары на маркетплейсе, оказывает услуги или просто владеет товарным знаком и не исполняет госконтракты на НИОКТР, в найденных мной актах вы объектом этого контроля не являетесь. Других видов проверочного контроля Роспатента в отношении обычного бизнеса я в этих документах не нашёл. «Предписание» в такой ситуации — сильный сигнал насторожиться.
Как выглядит настоящая проверка
Проверка начинается не с предписания, а с приказа о её проведении. О плановой проверке, по части 12 статьи 9 Закона № 294-ФЗ, уведомляют не позднее чем за три рабочих дня. Копию приказа направляют заказным письмом с уведомлением о вручении и (или) электронным документом с усиленной квалифицированной электронной подписью на адрес почты из ЕГРЮЛ или ЕГРИП либо на адрес, который компания сама сообщала органу. О внеплановой выездной проверке, по общему правилу части 16 статьи 10, предупреждают не менее чем за 24 часа.
Регламент Роспатента добавляет детали. В день начала проверки инспекторы предъявляют служебные удостоверения и вручают под подпись заверенную копию приказа. Акт и предписание составляют на бумаге в двух экземплярах и вручают под подпись в последний день выездной проверки. Если подписать некому, документы отправляют заказным письмом с описью вложения. По итогам документарной проверки электронный вариант с квалифицированной подписью допускается только при согласии проверяемого лица на такое взаимодействие. Срок исполнения предписания — не более шести месяцев. Отдельно сказано: плата с проверяемого лица не взимается.
Сведения о проверке, акте и выданном предписании вносят в единый реестр проверок, который ведёт Генеральная прокуратура (статья 13.3 Закона № 294-ФЗ). План плановых проверок Роспатент размещает на своём сайте.
Признаки поддельного предписания
На фоне этой процедуры фальшивка выдаёт себя быстро:
письмо пришло по электронной почте или в мессенджер и предлагает «ознакомиться» или «оплатить» по QR-коду либо ссылке;
до «предписания» не было ни приказа о проверке, ни уведомления, ни визита инспекторов;
компания не госзаказчик и не исполнитель госконтракта на НИОКТР;
проверки нет в едином реестре проверок;
в тексте давят сроком и суммой, просят перевести деньги по реквизитам из письма.
Что сделать, если письмо уже пришло
Мой порядок действий на первые десять минут:
Не сканировать QR-код и не открывать вложения на рабочем компьютере, особенно на том, где стоит банк-клиент.
Сохранить письмо целиком, со служебными заголовками, сделать скриншоты.
Ответить себе на вопрос: есть ли у компании отношения с Роспатентом — заявки, патенты, госконтракты на НИОКТР.
Проверить, был ли приказ о проверке и уведомление в сроки Закона № 294-ФЗ.
Поискать проверку по ИНН в едином реестре проверок.
Сверить контакты и реквизиты только через официальный сайт Роспатента, а не по данным из письма.
Если деньги уже ушли, сразу звонить в банк и писать заявление в полицию.
Отдельно для бухгалтера
Предписание — это требование устранить нарушение, а не счёт. Платить по нему нечего. По регламенту, если предписание не исполнено, Роспатент составляет протокол об административном правонарушении и направляет его мировому судье. Штраф, если до него дойдёт, назначают в деле об административном правонарушении, а не «по QR-коду». Любая просьба оплатить «штраф» или «пошлину» по реквизитам из письма — повод остановиться.
Итог
Настоящее предписание Роспатента — результат проверки госзаказчика или исполнителя госконтракта на НИОКТР. Ему предшествуют приказ и уведомление, его вручают под подпись или присылают заказным письмом, сведения о нём видны в едином реестре проверок. Письмо с QR-кодом, которое приходит без всего этого, стоит считать подделкой, пока не доказано обратное. Пять минут проверки обходятся дешевле, чем разбор с банком после перевода.
Источники: сообщение Роспатента от 05.11.2026 «Внимание! Мошенники отправляют предписания от имени Роспатента»; сообщение ТАСС от 03.11.2026; постановление Правительства РФ от 24.11.2020 № 1914; Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ, статьи 9, 10 и 13.3; приказ Роспатента от 11.02.2026 № 20.