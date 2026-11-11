«Предписание Роспатента» с QR-кодом: кого ведомство проверяет на самом деле

Кого Роспатент вправе проверять

Порядок контроля установлен постановлением Правительства от 24.11.2020 № 1914, оно действует с 1 января 2021 года. Контроль осуществляет Роспатент. Объект контроля — деятельность государственных заказчиков и организаций — исполнителей государственных контрактов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

Предмет тоже узкий. Проверяют, как распределены и закреплены права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные за бюджетные деньги, проводились ли патентные исследования, обеспечена ли правовая охрана, ведётся ли госучёт таких результатов, как распоряжаются правами Российской Федерации и защищают их. При выявлении нарушений должностные лица Роспатента выдают обязательное предписание со сроком устранения (пункт 10 Положения). К этим отношениям применяется Федеральный закон № 294-ФЗ о защите прав юрлиц и ИП при госконтроле.

Тот же круг лиц повторяет административный регламент, утверждённый приказом Роспатента от 11.02.2026 № 20. Среди документов, которые могут истребовать на проверке, — госконтракты на НИОКТР за счёт федерального бюджета, договоры с соисполнителями, отчёты о патентных исследованиях, акты сдачи-приёмки работ.

Отсюда мой вывод. Если ваша компания продаёт товары на маркетплейсе, оказывает услуги или просто владеет товарным знаком и не исполняет госконтракты на НИОКТР, в найденных мной актах вы объектом этого контроля не являетесь. Других видов проверочного контроля Роспатента в отношении обычного бизнеса я в этих документах не нашёл. «Предписание» в такой ситуации — сильный сигнал насторожиться.