Чужой знак на закупленном товаре: поможет ли продавцу «не знал»
Продавец берёт партию у поставщика, выставляет карточку на маркетплейсе и получает претензию от правообладателя. Первый довод обычно один: я ничего не производил, купил готовый товар, откуда мне было знать про чужой знак. Разберу, что этот довод даёт после поправок 2026 года и чего не даёт.
Что произошло в Башкирии
8 ноября РБК Уфа, UFA1 и АиФ-Уфа написали о деле, которое хорошо показывает проблему. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск ГУП «Московский метрополитен» к индивидуальному предпринимателю из Гафурийского района. По сообщениям СМИ, предприниматель предлагал на Ozon настольную игру «Открой Москву», в которой использовался товарный знак метрополитена с буквой «М». Игра стоила 2 223 рубля.
Суд взыскал 585 780 рублей компенсации. По данным UFA1, правообладатель оценил стоимость права использования знака в 292 890 рублей и попросил двукратную сумму. Сверху — 34 289 рублей госпошлины и 196 рублей почтовых расходов, всего 620 265 рублей. Компенсация превысила цену одной игры примерно в 260 раз.
По публикациям, на досудебную претензию ответчик не ответил и в суд не явился. Суд отметил, что знак охраняется в том числе для класса, куда входят настольные игры.
Как пишет РБК Уфа, в решении сказано, что предприниматель «при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять проверку закупаемой им продукции на предмет незаконного использования интеллектуальной собственности и принимать меры по недопущению к реализации контрафактной продукции».
Оговорюсь: сам судебный акт я не видел, номер дела в публикациях не назван, решение можно обжаловать в течение месяца. Поэтому дальше опираюсь на закон, а дело беру как иллюстрацию.
Отвечает ли продавец маркетплейса без вины
Да, и это главное, что нужно знать про «не знал». По абзацу третьему пункта 3 статьи 1250 ГК РФ возмещение убытков и компенсация за нарушение, допущенное при осуществлении предпринимательской деятельности, применяются независимо от вины нарушителя. Освобождает только непреодолимая сила, и покупка товара у поставщика к ней не относится.
Пункт 1 статьи 1515 ГК называет контрафактными товары, этикетки и упаковки, на которых незаконно размещён товарный знак или сходное с ним обозначение. Кто нанёс знак, для этого не важно. Пленум Верховного суда № 10 от 23.04.2019 (пункт 71) рассматривает выпуск, оптовую и розничную продажу контрафакта как разные нарушения, и привлекать к делу всю цепочку правообладатель не обязан.
Даже доказанное отсутствие вины не освобождает от обязанности прекратить нарушение, а контрафакт могут изъять и уничтожить за счёт нарушителя (пункт 5 статьи 1250).
Что изменил 214-ФЗ
Федеральный закон от 07.07.2025 № 214-ФЗ вступил в силу 4 января 2026 года. Он добавил в ГК общую статью 1252.1 о компенсации и переписал пункт 4 статьи 1515.
За нарушение прав на товарный знак правообладатель теперь может выбрать один из трёх вариантов:
твёрдую сумму от 10 тысяч до 10 миллионов рублей (раньше верхняя граница была 5 миллионов);
двукратную стоимость контрафактных товаров;
двукратную стоимость права использования знака по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование.
Убытки доказывать не нужно, достаточно доказать факт нарушения. Нарушением считается незаконное использование одного объекта одним способом (пункт 1.1 статьи 1252).
Ключевая для продавца норма — пункт 7 статьи 1252.1. Если нарушение совершено в предпринимательской деятельности и нарушитель не знал и не должен был знать, что нарушает чужое право, суд может снизить компенсацию: твёрдую — до пределов от 10 до 500 тысяч рублей, кратную — до одно- или двукратной стоимости товаров либо права использования.
Обратите внимание: не «не знал», а «не знал и не должен был знать». И не «суд снижает», а «суд может». Это не освобождение от ответственности, а шанс уменьшить сумму, который нужно подкрепить доказательствами.
Переходных положений в законе нет, поэтому новые правила относятся к нарушениям с 4 января 2026 года, к более ранним продажам суды применяют прежнюю редакцию. Период продаж в башкирском деле в публикациях не указан, и по какой редакции его рассматривали, судить не берусь.
«Должен был знать»: где проходит граница
Цитата из решения, которую привели СМИ, показывает логику, с которой придётся спорить: предприниматель — профессионал, от него ждут проверки закупаемого товара. Если на коробке узнаваемый символ, суду сложно поверить, что продавец не мог заподозрить чужой знак.
В марте 2026 года, как сообщал РБК Уфа, тот же суд взыскал с другого предпринимателя 789,6 тысячи рублей по иску метрополитена за игрушечную модель автобуса с обозначениями, сходными со знаками правообладателя. Ответчик ссылался на то, что купил товар у поставщика, и просил снизить сумму. Суд указал, что доказательств проверки товара он не представил. По сведениям РБК от 8 ноября, в августе апелляция снизила компенсацию до 35,6 тысячи рублей. Постановление апелляции я не нашёл и мотивов не знаю; к тому же нарушение было в 2022 году, по старой редакции ГК.
На мой взгляд, «не должен был знать» убедительно, когда продавец может показать, что действовал как осмотрительный закупщик. Чем это можно подтвердить:
договор поставки с заверениями поставщика о правах на интеллектуальную собственность и обязанностью возместить претензии;
документы поставщика о происхождении товара: сведения о производителе, лицензия или разрешение правообладателя, если товар брендированный;
проверка обозначений по открытому реестру ФИПС до закупки с учётом классов МКТУ;
переписка, где вы задавали поставщику вопросы о правах.
Это не перечень из закона, а моё мнение о том, что суд может учесть. Рассчитывать, что суд снизит компенсацию сам, без заявления ответчика и доказательств, я бы не стал.
Что делать продавцу
Перед закупкой и при претензии я бы действовал так:
Смотреть на товар, упаковку и карточку глазами правообладателя: нет ли чужих логотипов, узнаваемых символов, «городских» знаков вроде транспорта и метро.
Проверять подозрительные обозначения по реестру ФИПС и сверять классы МКТУ.
Закладывать в договор поставки гарантии прав на интеллектуальную собственность и условие о возмещении потерь.
Хранить документы поставщика, они понадобятся и в суде, и для требования к нему.
На претензию отвечать в срок, снимать товар с продажи, проверять расчёт компенсации и документы о стоимости права.
В суде заявлять о снижении по пункту 7 статьи 1252.1 и прикладывать доказательства, просить привлечь поставщика третьим лицом.
После решения предъявлять поставщику требование по пункту 4 статьи 1250 ГК.
Лицо, к которому без вины применили компенсацию, вправе потребовать от виновного возместить убытки, включая суммы, выплаченные третьим лицам. По пункту 72 Пленума № 10 суд по ходатайству ответчика привлекает такое лицо третьим лицом. Но вернуть деньги реально, только если поставщик известен, платёжеспособен и есть договор с документами.
Чего точно не стоит делать
Молчать. Когда ответчик не участвует, суд рассматривает спор по доказательствам истца, и никто не оспаривает ни расчёт стоимости права, ни сумму. А пункт 61 Пленума № 10 требует от истца расчёта и документов о стоимости права использования — их можно и нужно проверять.
Итог
Для предпринимателя «не знал» — не защита от иска, а аргумент о размере, и после 214-ФЗ у него появилась прямая опора в законе. Снизить компенсацию по пункту 7 статьи 1252.1 можно, но доказывать, что вы не должны были знать о нарушении, придётся вам. Эти доказательства собираются на этапе закупки, а не после претензии.
Источники: сообщения РБК Уфа, UFA1 и АиФ-Уфа от 08.11.2026; РБК Уфа от 28.03.2026; Гражданский кодекс РФ, статьи 1250, 1252, 1252.1, 1515; Федеральный закон от 07.07.2025 № 214-ФЗ; постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 № 10.