Чужой знак на закупленном товаре: поможет ли продавцу «не знал»

Что произошло в Башкирии

8 ноября РБК Уфа, UFA1 и АиФ-Уфа написали о деле, которое хорошо показывает проблему. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск ГУП «Московский метрополитен» к индивидуальному предпринимателю из Гафурийского района. По сообщениям СМИ, предприниматель предлагал на Ozon настольную игру «Открой Москву», в которой использовался товарный знак метрополитена с буквой «М». Игра стоила 2 223 рубля.

Суд взыскал 585 780 рублей компенсации. По данным UFA1, правообладатель оценил стоимость права использования знака в 292 890 рублей и попросил двукратную сумму. Сверху — 34 289 рублей госпошлины и 196 рублей почтовых расходов, всего 620 265 рублей. Компенсация превысила цену одной игры примерно в 260 раз.

По публикациям, на досудебную претензию ответчик не ответил и в суд не явился. Суд отметил, что знак охраняется в том числе для класса, куда входят настольные игры.

Как пишет РБК Уфа, в решении сказано, что предприниматель «при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять проверку закупаемой им продукции на предмет незаконного использования интеллектуальной собственности и принимать меры по недопущению к реализации контрафактной продукции».

Оговорюсь: сам судебный акт я не видел, номер дела в публикациях не назван, решение можно обжаловать в течение месяца. Поэтому дальше опираюсь на закон, а дело беру как иллюстрацию.