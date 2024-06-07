Сокрытие налоговым органом доказательств невиновности налогоплательщика

Год от года, качество актов налоговых проверок, составляемых по результатам проверок, падает. И казалось бы, что ниже [в профессиональном плане] упасть уже некуда, но сотрудники ФНС ставят всё новые и новые антирекорды… 🤦🏻‍♂️

Отдельные сотрудники территориальных налоговых инспекций, в чьи должностные обязанности входит проведение налоговых проверок, или забыли или вообще не знают о существовании приказа ФНС России от 07.11.2018г., № ММВ-7-2/628@, которым утверждены требования к составлению акта налоговой проверки.

Порой читаешь очередной акт по выездной налоговой проверке и волосы шевелятся в самых нескромных местах 😲

Проверяющие, при составлении актов налоговых проверок, плевать хотели на то, что содержание акта налоговой проверки, должно соответствовать таким требованиям, как:

а) объективность и обоснованность. Отражаемые в Акте факты должны обеспечивать логичность вывода о несоответствии законодательству о налогах и сборах совершенных проверяемым лицом деяний (действий или бездействия), исключать неточности.

Акт не должен содержать предположений проверяющих, не основанных на доказательствах;

б) полнота и комплексность отражения в Акте всех существенных обстоятельств, имеющих отношение к фактам нарушений законодательства о налогах и сборах.

Каждый установленный в ходе налоговой проверки факт нарушения законодательства о налогах и сборах должен быть проверен всесторонне, полно и объективно. Изложение в Акте обстоятельств допущенного проверяемым лицом нарушения должно основываться на результатах проверки документов, которые могут иметь отношение к излагаемому факту, а также на результатах проведения всех иных необходимых действий по осуществлению налогового контроля.

в) четкость изложения.

Содержащиеся в Акте формулировки должны исключать возможность двоякого толкования.

Но в большинстве случаев, сотрудники ОВП, при составлении актов налоговых проверок, эти требования, да и сам приказ в целом, не соблюдают.

Видимо они руководствуются советским мультфильмом «Так сойдёт!». 🤷🏻‍♂️

Не утруждают себя проверяющие сбором доказательной базы, а также всесторонней и полной проверкой всех существенных обстоятельств, имеющих отношение к фактам нарушений законодательства о налогах и сборах или отсутствию таковых.

Авось вышестоящий налоговый орган это пропустит. Ну может разве только пожурит чуток.

А арбитражный суд поддержит нас в споре с налогоплательщиком, так как государству деньги очень нужны, а мы вот как раз их добываем у нерадивых налогоплательщиков.

Благое дело же делаем.

Сейчас мы с моими коллегами сопровождаем 15 выездных налоговых проверок [преимущественно в московских налоговых инспекциях], которые находятся на разных стадиях. Где-то проверка ещё идёт, где-то проходят дополнительные мероприятия налогового контроля, где-то уже вручили акт налоговой проверки или решение о привлечении к ответственности.

И уже в 4х выездных налоговых проверках [во всех 4х это разные московские ИФНС] выяснялось, что при составлении акта налоговой проверки или дополнений к нему, проверяющие сокрыли важные факты и обстоятельства, подтверждающие непричастность налогоплательщика к совершению налоговых правонарушений.

Я думаю многие знают, что один из очевидных признаков фиктивности организации [контрагента] — это отсутствие на его расчетных счетах расходных операций, характерных для осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности [аренда, канцелярия, бухгалтерские и юридические услуги и т.п.].

Этот признак как правило становится известным налогоплательщику уже по итогам проведенной проверки.

Когда проверяющий пишет в акте:

«У сомнительных контрагентов отсутствовали какие-либо расходы, характерные для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, включая расходы на аренду, на коммунальные платежи, на канцелярские принадлежности и т.п., на основании чего налоговый орган делает вывод о фиктивности сделок, заключенных ООО «Добросовестный налогоплательщик» с данными контрагентами».

Или когда проверяющий указывает в акте, что:

«по результатам проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ромашка» установлено, что налогоплательщик не относится к категории организации, осуществляющей реальную финансово-хозяйственную деятельность. ООО «Ромашка» присвоен статус «транзитер» ввиду наличия следующего признака: отсутствие операций по расчетному счету, свидетельствующих о ведении финансово-хозяйственной деятельности (услуги связи, арендные платежи, др.);».

Или как в этом случае, когда налоговый инспектор пишет в акте проверки:

«отсутствуют перечисления характерные для ведения финансово-хозяйственной деятельности общества: за интернет; за оргтехнику; за воду; за коммунальные услуги (электроэнергия, водо-, газоснабжение)».

Так вот во всех этих случаях, у якобы «сомнительных» контрагентов налогоплательщика,в банковских выписках присутствовали эти самые характерные для реальной деятельности, расходы. Причем регулярные и в значительном количестве.

Несмотря на это проверяющие, достоверно зная об этих расходах, ни только скрывали факт их наличия в банковских выписках, а писали в акте, что таких расходов нет.

Причем проверяющие трех налоговых инспекций, проявили высшую степень некомпетентности, представив налогоплательщику в качестве приложений банковские выписки контрагентов, в которых эти самые злополучные расходы присутствовали…😆🤦🏻‍♂️

В четвертом случае, налоговая в приложениях к акту проверки представила короткие выжимки из банковских выписок контрагентов, где конечно эти расходы отражены не были, но мы запросили у контрагентов информацию о таких расходах и контрагенты нам их представили [договоры, счета, с/ф, платежные поручения], тем самым мы показали факт сокрытия налоговым органом этого важного для налогоплательщика обстоятельства и доказали факт фальсификации налоговым органом доказательства вины налогоплательщика в совершении налогового правонарушения.

Ну кто дает выписки с расходами в них, а в акте тут же пишет, что таких расходов нет? 🤣

Или это просто зрение у них плохое? 🤔