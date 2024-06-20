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Вячеслав Василевский
Налоговые проверки

Про комиссии по «добровольно-принудительному» уточнению налоговых обязательств

Расскажу вам об алгоритме действий налогоплательщика, которого вызвали на комиссию.
Про комиссии по «добровольно-принудительному» уточнению налоговых обязательств

Вчера в своём телеграмм-канале получил от читателей в комментариях и в личку несколько вопросов про комиссии, которые проводят налоговые органы, с целью побуждения налогоплательщиков к уточнению налоговых обязательств и подумал, что будет полезно рассказать вам об алгоритме действий налогоплательщика, которого вызвали на такую комиссию.

И так по порядку.

На комиссии (ещё налоговики их называют рабочие встречи) организации вызываются в соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ, уведомлением о вызове в налоговый орган налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) — форма по КНД 1165009, для дачи пояснений.

Важно понимать, что по такому уведомлению явка генерального директора не обязательна, даже если в уведомлении жирным шрифтом и CapsLockом написано — ЯВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!

Нет, не обязательна.

По такому уведомлению в налоговый орган вправе явиться уполномоченный представитель налогоплательщика, снабженный соответствующей доверенностью. Это может быть адвокат, юрист, налоговый консультант, да хоть сам чёрт лысый, но главное с доверенностью.

В уведомлении должно быть указано подробное описание оснований для вызова налогоплательщика. Конечно понятие «подробного» у всех своё, но чаще всего той информации, которая там указана, вполне достаточно для подготовки налогоплательщика к визиту.

Как правило в уведомлении указано:

«Для дачи пояснений по вопросам совместных взаимоотношений с контрагентами, отраженными в декларации по НДС за 2 квартал 2023г., а именно: ООО “Ромашка”, ООО “Ландыш”, ООО “Лаванда”».

Это значит, что налоговый орган интересуют сделки компании с этими контрагентами, наверняка налоговый орган считает данных контрагентов «техническими», «сомнительными» и т.д. и т.п., а значит перед визитом, надо обладать максимально подробной информацией о сделках с ними: Предмет договорных отношений, состояние расчетов с ними, наличие и комплектность первичных финансово-хозяйственных документов по взаимоотношениям, их контакты.

Если контрагенты ещё на связи, не лишним будет связаться с ними, справиться об их финансовом и налоговом здоровье, так скажем 🤣

Налоговый орган не в праве в уведомлении о вызове, требовать компанию предоставить какие-либо документы или пояснительные записки. Есть конечно отдельные горячие налоговые головы, которые в уведомлении «предлагают» налогоплательщику принести с собой первичку, а потом ещё на комиссии искренне удивляются, почему это документы не принесли 😧Подобное требование налогового органа не законное, исполнять вы его не обязаны.

Комиссия происходит всегда примерно одинаково. Налоговый инспектор сообщает вам, что указанные в уведомлении контрагенты «сомнительные», товар вам не поставляли, услуг вам не оказывали, налоговую отчетность не сдают, юридические адреса у них массовые, а генеральные директора контрагентов, «ни где не работающие и везде пьющие» граждане, которые уже допрошены и сообщили, что они «номинальные» руководители.

Для закрепления эффекта вам покажут на компьютере дерево связей, скажут и покажут, где пропал НДС, где «разрыв», где «надрыв», а где и, прости господи, «подрыв экономической безопасности нашей страны» (реальная цитата одного из налоговиков 😂).

Ну и на десерт, пригрозят вам назначением выездной налоговой проверки в случае отказа от уточнения налоговых обязательств.

Вроде бы ничего не забыл.. 🤔

По итогам комиссии будет составлен протокол, форма и содержание которого не регламентирована ни одним приказом или письмом ФНС России, в связи с чем у разных налоговых инспекций он разный, там уж кто во что горазд. В протоколе будет указана дата, до которой налоговый орган попросит вас принять по нему решение. То есть согласиться с доводами налогового органа, уточнив свои налоговые обязательства, путем подачи уточненной налоговой декларации с исключением «сомнительных» контрагентов и доплаты НДС в бюджет или не согласиться и остаться при своих.

В данном случае при своих контрагентах.

Не бойтесь данный протокол подписывать.

Подписание данного протокола не означает согласие налогоплательщика с его содержанием. Я рекомендую в таких протоколах писать всегда только одно: «Налогоплательщик проведет анализ сделок с контрагентами, указанными в протоколе комиссии и сообщит о принятом решении в обозначенный срок».

Ввиду того, что нет единой формы и правил проведения подобных комиссий, в различных регионах процедура может немного отличаться, но как правило она всегда примерно одна и та же.

Ну к примеру в Московской области, налоговые органы составляют протоколы комиссии, которые почему-то они считают внутренним документом (но в котором они просят расписаться) и копию его не выдают, но дают вместо него информационное письмо, которое по содержанию полностью копирует содержание протокола комиссии.

Налоговый орган не обязан вас знакомить с какими-либо материалами, которые были ими собраны или получены. Открою вам страшный секрет, ни каких материалов у налоговиков на момент проведения комиссии попросту нет.

В 90% случаев они не делают ровным образом ничего, для сбора хоть какой-то доказательной базы. Как правило анализ базы «АСК НДС» это их предел. Поэтому и знакомить вас не с чем.

В одном из писем ФНС России с грифом «ДСП», которое было как раз про такие комиссии, я подглядел (простите меня грешного🥺) замечательную фразу:

При вызове в налоговый орган для дачи пояснений по вопросам правильности исчисления и уплаты НДС в целях побуждения налогоплательщика к самостоятельному уточнению своих налоговых обязательств налоговому органу необходимо всесторонне и качественно владеть информацией о совершенном налоговом правонарушении, позволяющей убедительно предъявить налоговые претензии и как следствие предупредить о неотвратимости последствий для лица, совершившего таковые.

Вроде бы рекомендации ФНС России логичные. Но никто их никогда не соблюдает. Ни разу не видел. Ну если только слабые служебные потуги в данном направлении.

В следующей публикации я расскажу, какие действия надо совершить налогоплательщику с протоколом комиссии в руках.

И нет — это не ритуальный танец у костра.🔜

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