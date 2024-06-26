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Вячеслав Василевский
Налоговые проверки

Про комиссии по «добровольно-принудительному» уточнению налоговых обязательств. Продолжение

Комиссия прошла, протокол на руках. Что делаем?
Про комиссии по «добровольно-принудительному» уточнению налоговых обязательств. Продолжение

Продолжим про налоговый рэкет побуждение налогоплательщиков к самостоятельному уточнению своих налоговых обязательств.

Итак, организация получила протокол комиссии (или информационное письмо), в котором налоговый орган указывает, далее цитаты из таких протоколов:

  • «в отношении ООО “Добросовестный налогоплательщик” проведены мероприятия налогового контроля, по результатам которых установлены взаимоотношения данной организации с контрагентами, имеющими признаки фиктивности и ведущими сомнительные финансовые операции».

  • «в ходе проведения мероприятий налогового контроля в отношении ООО “Добросовестный налогоплательщик” и по “цепочке” контрагентов, выявлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о ведении организацией финансово-хозяйственной деятельности с высокой степенью “налогового риска”».

  • «по результатам проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО “Добросовестный налогоплательщик” за 4 квартал 2021г., за 2 квартал 2022г., за 2 квартал 2023г., установлены существенные суммы налогового риска, сформированные вследствие применения налогоплательщиком схем минимизации налоговых обязательств».

И в конце делает предложение [нет, не руки и сердца]:

  • «в связи с вышеизложенным налогоплательщику рекомендовано в целях принятия мер по исключению налоговых рисков уточнить налоговые обязательства посредством представления уточненной налоговой декларации по НДС на сумму ….».

  • «предоставить ООО “Добросовестный налогоплательщик” право сроком до 21.06.2024г., произвести расчет сумм налогов, которые организация признает необоснованной налоговой выгодой и представить предложения по корректировке суммы налогов к уплате за соответствующие налоговые периоды в рамках статьи 81 НК РФ».

  • «с целью исключения налоговых рисков, в части возможности квалификации операций, как соответствующих (идентичных, аналогичных по своему содержанию) способам ведения деятельности с высоким налоговым риском в соответствии с Общедоступными критериями самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемыми налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок, утвержденными Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@, для устранения последствий возможных противоправных действий, Инспекция ФНС России № 00 по .г Москве предлагает в порядке ст. 81 Налогового Кодекса РФ скорректировать свои налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль, путем представления в налоговый орган по месту учета уточненных налоговых деклараций исключив указанные операции из налогового учета и произвести доплату сумм налогов в соответствии с представленными уточненными декларациями. В случае отказа в добровольном исключении данных операций из налогового учета и корректировке налоговых обязательств будут реализованы действия, предусмотренные ст. 89 НК РФ, а также п.3 ст. 82 Налогового Кодекса Российской Федерации по информированию органов внутренних дел и следственных органов о наличии информации и материалов о нарушениях законодательства о налогах и сборах для их пресечения в порядке уголовного судопроизводства с учетом положений совместного приказа Генеральной прокуратуры РФ № 286, ФНС РФ № ММВ-7-2/232@, МВД РФ, СК РФ от 08.06.2015 года «Об утверждении инструкции по организации контроля за фактическим возмещением ущерба, причиненного налоговыми преступлениями».

Сильно, да?

Мне особенно третий вариант понравился, где в конце пугают органами внутренних дел и следственным комитетом 👿

Причем главный государственный налоговый инспектор отдела предпроверочного анализа и начальник отдела предпроверочного анализа, которые подписали этот протокол, наверное не знают, что указанный ими в протоколе совместный приказ введен с целью установления механизма контроля за фактическим возмещением ущерба, причиненного преступлениями, предусмотренными налоговыми преступлениями, а также порядка взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов для обеспечения эффективности возмещения ущерба, причиненного налоговыми преступлениями и поступления в бюджетную систему Российской Федерации налоговой задолженности.

Про побуждения налогоплательщиков к добровольному уточнению своих налоговых обязательств там ни слова.

Да и не важно.

Зато читается страшно...

Точно уточнятся!

В протоколе перечислены ваши контрагенты, с указанием налоговых периодов и сумм НДС, которые вами приняты к вычету и которых налоговый орган считает «техническими».

 Вот ваш стандартный алгоритм действий в подобной ситуации.

Самое главное правило в работе с комиссиями. Вам надо доказать налоговому органу реальность совершенной сделки. Даже не зависимо от того, есть ли у контрагента признаки «технической» компании или нет. Это, как модно сейчас говорить, база.

1. Разобраться, что это за контрагенты и есть ли с ними сейчас связь. Дело в том, что «глубина» побуждений, как и выездных налоговых проверок — 3 года, и к моменту получения протокола, ваш контрагент может уже не функционировать.

Если контрагенты на связи, то связываетесь с ними и сообщаете им, что налоговики вам предъявили их как «техническую» организацию и требуют доплатить НДС по сделке с ними, поскольку считают эти сделки фиктивными. Причем делать это надо в письменном виде. Путем направления контрагенту соответствующего письма с приложением копии протокола комиссии.

В письме сообщаете о произошедшем, просите предоставить вам книгу продаж за тот налоговый период, который вам вменяют, налоговые декларации по НДС, сданные им в налоговый орган за тот налоговый период, который вам вменяют ну и заодно договор аренды офиса, склада, штатное расписание, в общем любые документы, подтверждающие, что он жив, здоров, арендует офис со складом, у него есть персонал и он «не техническая» компания.

2. Проверяете первичку с этими контрагентами. Её наличие, комплектность, правильность составления и т.п. Вполне вероятно в ближайшее время её затребует налоговый орган.

3. Формируете свою юридическую позицию по доказыванию реальности совершенной сделки с конкретным контрагентом. Конечно, вместе с адвокатом (юристом).

4. Оцените свои налоговые риски за три предыдущих года. На комиссии вас наверняка будут пугать выездной налоговой проверкой, надо понимать, большое ли количество проблемных контрагентов есть у вас в учёте. Скажу на примеры Москвы. Комплексную выездную налоговую проверку назначат, если сумма налоговых рисков (та сумма налогов, которую вам доначислят в случае ВНП) за три года составит сумму более 35-40 млн рублей НДС. Не забывайте, что примерно такая же цифра выйдет по налогу на прибыль.

А есть еще тематические налоговые проверки, которые проводятся за отдельные кварталы. Там уже назначить могут если налоговые риски более 5 миллионов рублей.

5. Принимаем решение, уточнять свои налоговые обязательства или нет. Это решение надо принимать только держась за руку с налоговым консультантом или адвокатом. Он подскажет, куда прыгать 😂

Ну для сегодняшнего поста пожалуй хватит. Если есть уточняющие вопросы, пишите их в комментарии, отвечу на все.  

В каких случаях лучше стоит уточнить налоговые обязательства, а в каких нет, отказывать налоговой лучше письменно или просто расстроить их по телефону? Расскажу о ФРПВ и с чем его едят.

Об этом я расскажу вам в следующей публикации.

Не переключайтесь!

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