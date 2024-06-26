Про комиссии по «добровольно-принудительному» уточнению налоговых обязательств. Продолжение

Продолжим про налоговый рэкет побуждение налогоплательщиков к самостоятельному уточнению своих налоговых обязательств.

Итак, организация получила протокол комиссии (или информационное письмо), в котором налоговый орган указывает, далее цитаты из таких протоколов:

«в отношении ООО “Добросовестный налогоплательщик” проведены мероприятия налогового контроля, по результатам которых установлены взаимоотношения данной организации с контрагентами, имеющими признаки фиктивности и ведущими сомнительные финансовые операции».

«в ходе проведения мероприятий налогового контроля в отношении ООО “Добросовестный налогоплательщик” и по “цепочке” контрагентов, выявлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о ведении организацией финансово-хозяйственной деятельности с высокой степенью “налогового риска”».

«по результатам проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО “Добросовестный налогоплательщик” за 4 квартал 2021г., за 2 квартал 2022г., за 2 квартал 2023г., установлены существенные суммы налогового риска, сформированные вследствие применения налогоплательщиком схем минимизации налоговых обязательств».

И в конце делает предложение [нет, не руки и сердца]:

«в связи с вышеизложенным налогоплательщику рекомендовано в целях принятия мер по исключению налоговых рисков уточнить налоговые обязательства посредством представления уточненной налоговой декларации по НДС на сумму ….».

«предоставить ООО “Добросовестный налогоплательщик” право сроком до 21.06.2024г., произвести расчет сумм налогов, которые организация признает необоснованной налоговой выгодой и представить предложения по корректировке суммы налогов к уплате за соответствующие налоговые периоды в рамках статьи 81 НК РФ».

«с целью исключения налоговых рисков, в части возможности квалификации операций, как соответствующих (идентичных, аналогичных по своему содержанию) способам ведения деятельности с высоким налоговым риском в соответствии с Общедоступными критериями самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемыми налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок, утвержденными Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@, для устранения последствий возможных противоправных действий, Инспекция ФНС России № 00 по .г Москве предлагает в порядке ст. 81 Налогового Кодекса РФ скорректировать свои налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль, путем представления в налоговый орган по месту учета уточненных налоговых деклараций исключив указанные операции из налогового учета и произвести доплату сумм налогов в соответствии с представленными уточненными декларациями. В случае отказа в добровольном исключении данных операций из налогового учета и корректировке налоговых обязательств будут реализованы действия, предусмотренные ст. 89 НК РФ, а также п.3 ст. 82 Налогового Кодекса Российской Федерации по информированию органов внутренних дел и следственных органов о наличии информации и материалов о нарушениях законодательства о налогах и сборах для их пресечения в порядке уголовного судопроизводства с учетом положений совместного приказа Генеральной прокуратуры РФ № 286, ФНС РФ № ММВ-7-2/232@, МВД РФ, СК РФ от 08.06.2015 года «Об утверждении инструкции по организации контроля за фактическим возмещением ущерба, причиненного налоговыми преступлениями».

Сильно, да?

Мне особенно третий вариант понравился, где в конце пугают органами внутренних дел и следственным комитетом 👿

Причем главный государственный налоговый инспектор отдела предпроверочного анализа и начальник отдела предпроверочного анализа, которые подписали этот протокол, наверное не знают, что указанный ими в протоколе совместный приказ введен с целью установления механизма контроля за фактическим возмещением ущерба, причиненного преступлениями, предусмотренными налоговыми преступлениями, а также порядка взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов для обеспечения эффективности возмещения ущерба, причиненного налоговыми преступлениями и поступления в бюджетную систему Российской Федерации налоговой задолженности.

Про побуждения налогоплательщиков к добровольному уточнению своих налоговых обязательств там ни слова.

Да и не важно.

Зато читается страшно...

Точно уточнятся!

В протоколе перечислены ваши контрагенты, с указанием налоговых периодов и сумм НДС, которые вами приняты к вычету и которых налоговый орган считает «техническими».

Вот ваш стандартный алгоритм действий в подобной ситуации.

Самое главное правило в работе с комиссиями. Вам надо доказать налоговому органу реальность совершенной сделки. Даже не зависимо от того, есть ли у контрагента признаки «технической» компании или нет. Это, как модно сейчас говорить, база.

1. Разобраться, что это за контрагенты и есть ли с ними сейчас связь. Дело в том, что «глубина» побуждений, как и выездных налоговых проверок — 3 года, и к моменту получения протокола, ваш контрагент может уже не функционировать.

Если контрагенты на связи, то связываетесь с ними и сообщаете им, что налоговики вам предъявили их как «техническую» организацию и требуют доплатить НДС по сделке с ними, поскольку считают эти сделки фиктивными. Причем делать это надо в письменном виде. Путем направления контрагенту соответствующего письма с приложением копии протокола комиссии.

В письме сообщаете о произошедшем, просите предоставить вам книгу продаж за тот налоговый период, который вам вменяют, налоговые декларации по НДС, сданные им в налоговый орган за тот налоговый период, который вам вменяют ну и заодно договор аренды офиса, склада, штатное расписание, в общем любые документы, подтверждающие, что он жив, здоров, арендует офис со складом, у него есть персонал и он «не техническая» компания.

2. Проверяете первичку с этими контрагентами. Её наличие, комплектность, правильность составления и т.п. Вполне вероятно в ближайшее время её затребует налоговый орган.

3. Формируете свою юридическую позицию по доказыванию реальности совершенной сделки с конкретным контрагентом. Конечно, вместе с адвокатом (юристом).

4. Оцените свои налоговые риски за три предыдущих года. На комиссии вас наверняка будут пугать выездной налоговой проверкой, надо понимать, большое ли количество проблемных контрагентов есть у вас в учёте. Скажу на примеры Москвы. Комплексную выездную налоговую проверку назначат, если сумма налоговых рисков (та сумма налогов, которую вам доначислят в случае ВНП) за три года составит сумму более 35-40 млн рублей НДС. Не забывайте, что примерно такая же цифра выйдет по налогу на прибыль.

А есть еще тематические налоговые проверки, которые проводятся за отдельные кварталы. Там уже назначить могут если налоговые риски более 5 миллионов рублей.

5. Принимаем решение, уточнять свои налоговые обязательства или нет. Это решение надо принимать только держась за руку с налоговым консультантом или адвокатом. Он подскажет, куда прыгать 😂

Ну для сегодняшнего поста пожалуй хватит. Если есть уточняющие вопросы, пишите их в комментарии, отвечу на все.

В каких случаях лучше стоит уточнить налоговые обязательства, а в каких нет, отказывать налоговой лучше письменно или просто расстроить их по телефону? Расскажу о ФРПВ и с чем его едят.

Об этом я расскажу вам в следующей публикации.

Не переключайтесь!

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