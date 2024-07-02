Доводы в свою защиту после проверки, а также результаты проверки этих доводов

Пишем апелляционную жалобу. Предлагаю вашему вниманию образец текста апелляционной жалобы в этой части, а также выводы налоговиков и судов.

В двух последних выездных налоговых проверках, апелляционные жалобы по которым я подал на прошлой неделе, обратил внимание на то, что налоговый орган, в обоих случаях, практически полностью проигнорировал требования п. 8 ст. 101 НК РФ, в части проверки доводов налогоплательщика, приводимые им в свою защиту.

Предлагаю вашему вниманию образец текста апелляционной жалобы в этой части. 🔛

В соответствии с п. 8 ст. 101 НК РФ в решении о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения излагаются обстоятельства совершенного привлекаемым к ответственности лицом налогового правонарушения так, как они установлены проведенной проверкой, со ссылкой на документы и иные сведения, подтверждающие указанные обстоятельства, доводы, приводимые лицом, в отношении которого проводилась проверка, в свою защиту, а также результаты проверки этих доводов.

В нарушение п. 8 ст. 101 НК РФ налоговым органом в решении о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения № 00/0001 от 23.06.2024г. не дана оценка доводов налогоплательщика, изложенных в возражениях на акт выездной налоговой проверки № 00/00002 от 21.10.2023г., и на дополнение к акту налоговой проверки № 00 от 16.03.2024г.

Позиция налогового органа в решении сводится к констатации обстоятельств, установленных в ходе проверки, ранее описанных в акте и в дополнении к акту налоговой проверки.

При этом без обоснования позиции непринятия доводов налогоплательщика налоговый орган ограничивается перечислением обстоятельств, установленных в ходе выездной налоговой проверки и ранее перечисленных в акте ив дополнении к нему.

Из положений ст. 88, 89, 100, 101, 139 НК РФ следует, что право налогового органа осуществлять сбор доказательств, равно как и право налогоплательщика знакомиться с этими доказательствами, представлять возражения против выводов налогового органа и подтверждающие такие возражения доказательства, предоставляются им на всех стадиях осуществления налогового контроля вплоть до вынесения вышестоящим налоговым органом решения по жалобе налогоплательщика на решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Однако, налоговым органом не приводится каких-либо содержательных результатов проверки доводов Общества и их оценки, а лишь цитируются положения отдельных статей НК РФ, в результате чего налоговый орган приходит к выводам, аналогичным выводам, содержащимся в акте проверки и в дополнении к нему.

Отсутствие ссылок на оценку доводов налогоплательщика по представленным возражениям свидетельствует о нарушении прав налогоплательщика и формальной проверке предоставленных им возражений.

Такой подход противоречит положениям ст. 101 НК РФ, так как указанная норма предполагает не только обеспечение налогоплательщику возможности представить объяснения, но и обязанность налогового органа рассмотреть эти объяснения, а также принять или отклонить их, указав при этом конкретные причины, по которым он принял то или иное решение.

В противном случае у налогоплательщика отсутствуют основания полагать, что заявленные им доводы действительно рассмотрены и оценены налоговым органом, а сама возможность представления возражения по доводам, изложенным в акте налоговой проверки, теряет всякий смысл, так как не гарантирует того, что контрдоводы налогоплательщика будут изучены и оценены налоговым органом в необходимой мере.

Такая же позиция изложена в судебной практике (Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 01.03.2022 № 10АП-524/2022 по делу № А41-66482/2021, Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.04.2021 № 14АП-146/2021 по делу № А52-2615/2020).

Как неоднократно отмечал в своих актах Конституционный Суд Российской Федерации, полномочия налогового органа в сфере контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджетную систему Российской Федерации налогов и сборов носят публично-правовой характер, что не позволяет налоговому органу произвольно отказаться от реализации своих полномочий (Постановление от 14.07.2005 № 9-П, определение от 12.07.2006 № 267-О).