Как стать «выгодоприобретателем» по щучьему велению...

Я в глубоком пардоне, что пропал.

Дел что-то навалилось.

А я один.

Ну почти один 🤣

Помню, что обещал вам рассказать про налоговые комиссии ↘️

В каких случаях лучше стоит уточнить налоговые обязательства, а в каких нет, отказывать налоговой лучше письменно или просто расстроить их по телефону? Расскажу о ФРПВ и с чем его едят.

Опубликую обещанный пост в ближайшее время, а пока вот таким вот личным наблюдением с вами поделюсь.

У ФНС России нет единой формы протокола комиссии [рабочей встречи] в ходе которых налогоплательщиков побуждают к добровольному уточнению своих [читать: “За того дядю..”] налоговых обязательств, в связи с чем при их составлении налоговые инспекторы включают функцию «кто во что горазд» 😧

Например в этом протоколе, который недавно оформил главный государственный налоговый инспектор одной московской наложки (а начальник ОКП подписал) налогоплательщик признан «выгодоприобретателем», в соответствии с приказом ФНС России от 30.05.2007 № MM-3- 06/333@.

Инспектора и его руководителя не смутило, что данный приказ утверждает концепцию системы планирования выездных налоговых проверок, а такого слова - “выгодоприобретатель” в приказе даже нет…