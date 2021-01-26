Про комиссии по «добровольно-принудительному» уточнению налоговых обязательств. Финал повествования

Так всё-таки уточнять свои налоговые обязательства, как того просит [требует, предлагает, умоляет] налоговый орган или не платить, а денежки потратить на себя любимого [любимую] то есть вложить в бизнес😆

Если вы пропустили первые две публикации на эту тему, то вот они:

1 https://www.klerk.ru/user/1984491/611468/

2. https://www.klerk.ru/user/1984491/612238/

Так всё-таки уточнять свои налоговые обязательства, как того просит [требует, предлагает, умоляет] налоговый орган или не платить, а денежки потратить на себя любимого [любимую] то есть вложить в бизнес 😆

Это зависит от многих факторов.

Разберем примеры уровней сложности ситуации.

Уровень Hard

🔻В полученном вами протоколе указаны ваши контрагенты, генеральные директора которых в ходе допросов отказались от факта управления компаниями [номиналы];

🔻отчетность этих компаний аннулирована налоговым органом или самим контрагентом и у вас прямой разрыв по НДС;

🔻по взаимоотношениям с этими контрагентами у вас есть только «стандартный набор» первичной документации и подтвердить реальность совершенной сделки вы ничем не можете кроме своего «честного пионерского»;

🍰 Ну и вишенка на торте, оплат за оказанные услуги [поставленные товары] вы этим контрагентам не производили, а они с вас как-то свои миллионы и не просили.

В данном случае ваши печальные налоговые перспективы очевидны. Риск назначения выездной или камеральной налоговой проверки со всеми вытекающими…

Уровень Casual

🔻 у ваших контрагентов разрывы по НДС дальше на последующих звеньях [сложный разрыв по НДС];

🔻контрагент имеет минимальный штат, платит минимум налогов, юридический адрес контрагента недостоверен, генеральный директор контрагента не является на вызовы налогового органа;

🔻отсутствует деловая переписка с контрагентом, его контакты, а соблюдение вами коммерческой осмотрительности подтверждается только копиями регистрационных документов контрагента;

🟢 реальность совершенной с контрагентом сделки вы можете подтвердить иными документами, кроме “первички”, ваши сотрудники знают этого контрагента или взаимодействовали с ним или его представителями;

🟢 ваши заказчики [покупатели] приняли работы, выполненные этим контрагентом [а возможно даже согласовывали его для выполнения работ] или получили от вас товар, поставленный вам этим контрагентом.

Уровень Easy

🔻 у ваших контрагентов разрывы по НДС дальше на последующих звеньях [сложный разрыв по НДС];

🟢 Контрагенты, перечисленные в протоколе комиссии ваши действующие контрагенты, поставлявшие или поставляющие в настоящее время товар, выполнявшие или выполняющие в настоящее время работы. С ними имеется полный комплект документов, есть деловая переписка, с ними есть связь.

Конечно каждый случай индивидуален, но очевидно, что при уровне Hard вашего протокола, в случае неоплаты предложенных сумм, вы с большой долей вероятности обзаведетесь комплексной выездной налоговой проверкой за три года или тематической за отдельные периоды. При такой ситуации очевидно „побуждаться“ стоит.

В остальных двух ситуациях можно и нужно собирать доказательную базу своей невиновности, представлять её налоговому органу и не уточняться. Ведь у вас есть чётко выстроенная юридическая позиция [ведь есть? 😃]

Отказ в уточнении обязательно направлять в налоговый орган письменно.

С описанием всех проделанных вам манипуляций по проверке сделок, с перепиской с контрагентами, чтоб налоговая видела, что контрагенты живые, не являются „техническими“ и перспективы налоговой проверки могут быть туманными для налоговиков.

Во всех случаях конечно же обращайтесь к адвокатам и налоговым консультантам, самостоятельно такие решения лучше не принимать.

А есть ещё такая диковина как ФРВП.

ФРПВ — составленный ФНС перечень компаний, определенных в качестве потенциальных выгодоприобретателей. Перечень составлен для служебного пользования и не является общедоступной информацией.

Реестр закрытый и о попадании в него вы можете узнать только от налоговой, как правило это происходит именно на таких комиссиях по побуждению. Наличие вас в таком реестре, лишний повод назначить вам выездную налоговую проверку, поэтому с каждым таким случаем надо разбираться подробно.

Если у вас остались ещё вопросы про комиссии, пишите мне в комментарии или в личку, отвечу на все ваши вопросы.

Мой Телеграмм